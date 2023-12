Pedro Castillo: Exministro Walter Ayala dice estar "bien seguro" que el expresidente "saldrá en libertad este mes"

En entrevista con Exitosa, exministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo, Walter Ayala, dijo estar "bien seguro" que el expresidente saldrá en libertad el presente mes, ya que el profesor chotano no habría cometido el delito por el que se encuentra en la prisión.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el extitular del Ministerio de Defensa (Mindef), precisó que el profesor chotano no ha cometido delito de rebelión y conspiración, ello en el marco del intento fallido del golpe de Estado.

"La verdad está saliendo a la luz, estoy bien seguro que Pedro Castillo va a salir en libertad este mes, tiene que salir en libertad (...) Pedro Castillo va a salir en libertad porque no cometió el delito por el cual se le está imputando", expresó el extitular del Mindef para nuestro medio.

Además, Ayala informó que el exmandatario indicó que había recibido información que su familia "iba a ser secuestrada", justificando que por ello, sus parientes asistieron a la Embajada de México luego de dar aquel mensaje a la Nación, en el cual disolvía el Congreso de la República.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Walter Ayala, el Perú atraviesa una "dictadura", por lo que calificó a la presidenta Dina Boluarte como "una payasa y títere de un grupo de Poder". Asimismo, recordó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, viene siendo investigada por liderar una presunta red criminal en el Ministerio Público.

"El 7 de diciembre (del 2022) no hubo un golpe de Estado, hubo la lectura de una proclama por el cual el presidente fue detenido, la detención fue inconstitucional porque Pedro Castillo debió haberse levantado su a fuego, no hubo flagrancia porque no hubo delito"