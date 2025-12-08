Minsa facilitará Tacrolimus a EsSalud para evitar desabastecimiento en hospitales

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Salud garantizó la continuidad de los tratamientos de los pacientes trasplantados del país asegurando que apoyarán al Seguro Social de Salud (EsSalud) para que sus hospitales estén abastecidos de Tacrolimus.

Importante medicamento

El comunicado del Ministerio de Salud y EsSalud se dio luego de que en redes sociales se hiciera viral un video de una joven haciendo pública la preocupación de los pacientes y familiares de personas trasplantadas por el desabastecimiento de Tracrolimus, un medicamento esencial para evitar el rechazo del órgano trasplantado.

El tracolimus es un inmunosupresor de uso permanente, sin este un paciente trasplantado puede deteriorarse en cuestión de horas y, en los casos más graves, perder el órgano o la vida.

Ambas instituciones afirmaron que el suministro del medicamento está asegurado y no habrá afectación para los pacientes que dependen de este inmunosupresor. Indicaron que el Minsa está plenamente abastecidos del medicamento y cuentan con un stock suficiente en sus diferentes presentaciones.

"En el marco de la articulación del Sistema Nacional de Salud, y por disposición del ministro de Salud, el Cenares facilitará a EsSalud, en calidad de préstamo, un volumen del medicamento Tacrolimus que asegure la continuidad del tratamiento de los pacientes trasplantados atendidos por dicha institución", señalaron.

Este será un apoyo temporal que se realizará mientras EsSalud culmine sus procesos de abastecimiento, todo con el fin de que ningún paciente se vea afectado.

"Ambas instituciones mantiene una coordinación permanente, orientada a optimizar la gestión de recursos estratégicos y fortalecer la respuesta integrada del sistema de salud en beneficio de todos los ciudadanos", informaron.

🔴 El Ministerio de Salud (Minsa) y @EsSaludPeru informan lo siguiente: pic.twitter.com/mM7vlX6yDW — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 8, 2025

Video viral

Una joven denunció a través de un video la falta del medicamento vital para pacientes con trasplante de órgano, en este caso su padre era el afectado y ella muestra su preocupación llorando al inicio.

"Hace rato los hospitales están con problemas porque hay medicamentos que no llegan, antes tuvimos el problema de la medicación de VIH y ahorita estoy teniendo un problema con los medicamentos del Tracolimos. (...) Es un medicamento muy importante y no es un medicamento que se venda porque es un medicamento que solamente el Estado puede dar y se agotó", contaba.

La mujer expresó que se encontraba sumamente preocupada porque el que su padre consiga el medicamento no dependía de ella, solo del Estado. Incluso mostró mensajes con médicos que indicaban que han pedido la medicina pero por el momento solo se han podido prestar de otros centros de salud.

Es por ello que el Minsa y EsSalud informaron que, la primera institución apoyará a la segunda para que los pacientes de sus hospitales no sean afectadas por el desabastecimiento del Tracolimos.