Perú no debe dialogar con Colombia si no reconoce la soberanía nacional, advierte excanciller Mackay

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La disputa por la isla Chinería y la postura de Gustavo Petro, de no reconocer la soberanía peruana en dicho territorio, sigue siendo tema de discusión. Sobre este tema, se refirió el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien indicó que Perú no debería negociar con Colombia si este mantiene ese discurso.

Rodríguez Mackay lanzó sugerencia

En diálogo con Exitosa, el abogado internacionalista y docente universitario, recomendó al gobierno peruano no establecer un diálogo diplomático con el Gobierno de Colombia si es que el presidente Gustavo Petro no se rectifica de sus declaraciones y reconoce nuestra soberanía nacional.

"No debe haber reunión en Lima, si acaso el presidente Petro pisa el suelo del Perú, con el discurso del desconocimiento de la soberanía sobre Santa Rosa de Loreto. No se puede sentar a una mesa de negociación, supone que hay un problema, pero nos podemos sentar en una de facilitación", manifestó Rodríguez Mackay.

Sobre como emergió el territorio, que posteriormente se convirtió en una isla habitable, el letrado ofreció algunas sugerencias. No contempla la entrega de la zona a Colombia, pero se le pueden facilitar algunas acciones para que tenga acceso fluvial.

"Es verdad que existen unos bancos de arena con el transcurso del tiempo que los ha alejado del Amazonas. Podemos apoyarlos con un dragado, que les permita aguas y lleguen al río. Pero es una mesa que depende de la voluntad del Estado, sin condiciones, negociaciones y reiterando la soberanía del Perú", expresó.

El Ejecutivo y la Cancillería deben resolver

Ante diversos pronunciamientos de instituciones peruanas, el excanciller consideró que no es la vía correcta. Rodríguez Mackay sostuvo que debe ser el gobierno del Perú y la cancillería las que deben resolver este asunto.

"Dejemos que solo sea el Poder Ejecutivo y la Cancillería, las que le hagan saber, como hizo ayer en su comunicado, muy preciso, y en su nota de protesta. Imagino que con su discurso (el hecho en Leticia), también merece otra nota diplomática, pero ahí nomás. Sin hacer creer que Perú invade su territorio", indicó.

Por último, resaltó que los tratado firmados en 1992, se rectificaron seis años más tarde. Hubo una comisión entre ambas naciones que se encargó de definir la frontera, lo que el derecho internacional favorecerá al país.

De esta forma, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, dio algunas soluciones que puede realizar la cancillería para resolver el problema generado por el gobierno de Gustavo Petro por la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa de Loreto.