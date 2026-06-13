Secretario general de Juntos por el Perú aclara su pedido: "No es un recuento total de votos"

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, sorprendió a más de uno al proponerle a su contrincante, Keiko Fujimori, que se haga un recuento general de votos de la segunda vuelta tras haber detectado una serie de irregularidades.

No es un recuento total de votos

Sin embargo, en poco más de 24 horas, el propio secretario general del partido, Ernesto Zunini, brindó nuevos detalles sobre esta petición. En primer lugar, el dirigente de JP señaló que buscan impugnar una importante cantidad de mesas de votación en el extranjero a raíz de un informa realizado por la OEA donde señalan que las actas de estos puntos no habían sido digitalizadas pese a que la ley electoral lo indica.

"Hay un informe de la OEA que observa el hecho de que se hayan dejado de digitalizar las actas. Ese informe es un organismo que está al margen del proceso electoral y que llama la atención sobre ese punto y es una preocupación que nosotros compartimos porque cuando se empieza a hacer el conteo de las actas era una nebulosa lo que sucedía en el extranjero. Es una duda legítima", indicó.

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Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú: Si tienen dudas sobre lo que ha pasado en Puno, nosotros también las tenemos sobre lo ocurrido en Estados Unidos y Argentina. Que se recuenten los votos allí



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Seguidamente, Zunini precisó que el pedido de recuento de votos no es total, si no parcial ya que solo buscan que este procedimiento se haga en los lugares donde han detectado irregularidades. Por ello, señaló que no sería necesario volver a contar los votos desde cero en todo el Perú y el extranjero.

"Si ustedes tienen dudas sobre lo que pasó en Puno, nosotros tenemos dudas sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y en Argentina, que se recuenten ahí. No es necesario que sea un recuento total", añadió.

Están en su legítimo derecho de reclamar

Finalmente, el secretario general de JP dejó en claro que estos pedidos de impugnación en diferentes puntos del país y de recuento de votos, se da dentro de su legítimo derecho de protesta ante las presuntas irregularidades detectadas.

"Lo que quiero subrayar es que nosotros estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la defensa con las herramientas que nos da el sistema electoral", sentención.

Es importante precisar que, en primera instancia, los Jurados Electorales Especiales rechazaron los intentos de impugnación de JP debido a la falta de pago de las respectivas tasas electorales.

En resumen, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, aclaró que el pedido de votos no es general, si no parcial en los puntos donde habrían detectado irregularidades.