Presidente José María Balcázar reprograma salida a Roma para verse con el papa León XIV

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar anunció este domingo 14 de junio a Exitosa, la reprogramación de su salida a Roma para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, con la finalidad de invitarle a que realice una visita apostólica al Perú para finales del 2026.

Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó su pedido de ausentarse del territorio nacional del 15 a 19 de junio; no obstante, el inicio de su primer viaje oficial se postergará 48 horas por motivos de fuerza mayor.

Estará en Lima ante cualquier marcha contra los resultados de las elecciones

De acuerdo con lo informado por el jefe de Estado, la decisión de aplazar el viaje del lunes 15 al miércoles 17 de junio, se debe a que estará ambos días en Lima, en atención ante eventuales marchas que puedan darse en contra de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

"Dada las circunstancias políticas de elecciones y todavía que el Jurado Nacional de Elecciones no termina su trabajo y considerando que es necesario mi presencia y responsabilidad, dado que esas circunstancias no han concluido, he postergado y he reajustado los días de mi visita", indicó.

En ese sentido, indicó que el lunes 15 y el martes 16, sostendrá también reuniones con la PNP y las Fuerzas Armadas, con el propósito de evaluar la situación del país y anticipar cualquier escenario que pudiera demandar la intervención de las autoridades competentes.

Con referente a su partida al "Viejo Continente", el jefe de Estado aseveró que tiene previsto viajar a la capital italiana el miércoles 17 para sostener una audiencia con el papa León XIV al día siguiente y retornar inmediatamente al país.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En conversación con Exitosa, el presidente José María Balcázar señaló que su decisión de reprogramar su viaje a Europa se debe a la situación política y el proceso electoral aún no concluido. Indicó que, ante ese escenario, es su responsabilidad permanecer y... pic.twitter.com/fpatNASmtH — Exitosa Noticias (@exitosape) June 14, 2026

No asistirá a la OCDE y a la FAO

Como se recuerda, para el presidente José María Balcázar tenía agendado reunirse el martes 16 de junio con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en la sede de la organización en París, con el propósito de ratificar el compromiso del Perú con el proceso de adhesión como política de Estado.

Asimismo, para el miércoles 17 de junio tenía una cita en Roma con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, para dialogar sobre los principales programas de cooperación que se ejecutan en nuestro país, a fin de erradicar el hambre y la malnutrición.

Tras el aplazamiento de su viaje para el 17 de junio, quien estará en ambos encuentros en representación del Estado peruano será el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos, tal como señala la Resolución Suprema N.º 177-2026-PCM.

Finalmente, el mandatario aseguró que la postergación de su viaje no alterará los agendas de las reuniones previstas.