Segunda vuelta 2026: "Inferir que el voto extranjero vale menos está mal", advierte analista

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el analista político Víctor Andrés Marroquín cuestionó duramente las voces que buscan restar legitimidad al voto de los peruanos residentes en el extranjero.

Su análisis surge en medio de la polémica por el repunte de Keiko Fujimori, quien al cierre de esta edición aparece con 50.010 % de votos, superando por mínima diferencia a Roberto Sánchez. El factor decisivo ha sido precisamente el voto exterior, que en esta elección adquirió un peso inusual respecto a procesos anteriores.

El voto extranjero tiene el mismo valor

Marroquín respondió a las declaraciones de actores políticos que han sugerido prohibir o limitar el voto de quienes viven fuera del país, bajo el argumento de que "no conocen la realidad nacional".

Entre ellos, mencionó al profesor de Harvard Steven Levitsky, quien planteó que el voto exterior podría restar legitimidad a un eventual mandato de Fujimori. Para el analista, esa lectura es equivocada y peligrosa, cuestionando que el especializado caiga en este razonamiento

"Me parece nefasto inferir que el voto extranjero vale menos que el del votante en el Perú. Eso me parece que está mal", expresó Marroquín.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 |En entrevista para Exitosa, el analista político Víctor Andrés Marroquín, cuestionó la crítica contra la posición de un profesor de Harvard sobre el voto de los peruanos que viven en el extranjero, quien señaló que no debería valer igual que... pic.twitter.com/orLQ5Nxkwx — Exitosa Noticias (@exitosape) June 13, 2026

Virtual diputada de JP plantea restringir voto extranjero

La controversia cobra especial relevancia luego de que la virtual diputada de Juntos por el Perú, Amalia Palomino, declarara que impulsará un proyecto de ley para restringir la participación electoral de quienes hayan permanecido fuera del país por más de diez años. Según ella, quienes viven en el extranjero no deberían votar porque "desconocen la realidad" que atraviesa el Perú.

"Soy de la idea de que el Perú debe elegir a sus representantes. Si no conozco de sus problemas y vivo una situación de bonanza o mejor vida, ¿con qué autoridad moral podría tomar una decisión de quien asuma [la presidencia] de manera directa? Por lógica, quienes no están en el Perú y desconocen de esta realidad, no pueden tomar una decisión tan importante para la gobernabilidad de nuestro país", afirmó Palomino en Radio Yaraví.

Un derecho en disputa

El analista recordó que miles de peruanos emigraron por crisis económicas, falta de oportunidades o violencia política, y que cuestionar su derecho al voto es desconocer esa historia

"Yo creo que al final del día, el votante que está en el extranjero tributa, tiene familia y nexo con el Perú y puede venir cuando desee, porque es un ciudadano con todos los derechos y hasta hay representación parlamentaria", enfatizó el analista.

La discusión revela nuevamente una contradicción: mientras partidos celebran el voto exterior cuando les favorece —como ocurrió con Juntos por el Perú en países como Irlanda y Noruega—, lo cuestionan cuando resulta decisivo en contra de sus intereses, lo que reflejaría una disyuntiva entre el discurso y acción.

El debate sobre el voto extranjero se ha convertido en uno de los puntos más álgidos de la segunda vuelta. La advertencia de Marroquín expone la fragilidad de un sistema político que, en lugar de fortalecer la inclusión, busca restringir derechos cuando los resultados no son favorables.

En un escenario donde cada décima de porcentaje define el futuro del país, el voto exterior deja de ser marginal y se convierte en protagonista, recordando que la democracia no distingue fronteras.