Donald Trump revela DETALLES CLAVES sobre la captura de Nicolás Maduro: "Tenía que ser perfecto"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país ha realizado un "ataque a gran escala" en Venezuela y ha capturado y sacado del país a Nicolás Maduro y su esposa. A través de una llamada telefónica, reveló detalles claves del operativo militar que logró la caída del líder chavista.

Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro

El jefe de Estado de Estados Unidos, desde su residencia en Florida, se comunicó con "Fox & Friends Weekend" el sábado por la mañana, pocas horas después de que su país atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro junto a su esposa.

En primer lugar, sostuvo que observó la operación desde Mar-a-Lago, desde donde, aproximadamente, las 11:00 a.m. (hora local) ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles de la extracción de Maduro de Venezuela.

Seguidamente, destacó el despliegue militar estadounidense y felicitó a sus tropas, asegurando que habían estado en espera durante días, para tener las condiciones climáticas perfectas para ejecutar la operación.

Asimismo, resaltó la velocidad, precisión y fuerza de la operación de sus tropas militares, asegurando que ningún otro país en el mundo sería capaz de ejecutar una maniobra así.

"El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nunca se ha visto. Y me dijeron, y me lo dijeron personas militares de verdad, que no hay otro país en la tierra que pudiera hacer tal maniobra. Si hubieras visto lo que pasó, quiero decir, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. (...) Es simplemente, fue algo asombroso que hicieron estas personas (militares)", expresó.

🚨 President Trump reveals the U.S. military had been on standby for days, waiting for the perfect weather conditions to capture Venezuelan President Nicolás Maduro. pic.twitter.com/I1YbYSE9vn — FOX & Friends (@foxandfriends) January 3, 2026

Nicolás Maduro fue capturado en una "fortaleza"

Donald Trump también agregó que en sus conversaciones con Maduro en las últimas semanas "le dije: 'Tienes que rendirte. Tienes que rendirte', y estuvo cerca, pero al final, tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más poderoso... Este fue un símbolo muy importante", alegando que tras no obtener respuesta del líder chavista decidió actuar militarmente.

Durante su entrevista, el mandatario estadounidense acotó que durante el ataque militar que incluyó bombardeos en Caracas, Nicolás Maduro se encontraba en una "fortaleza" cuando fue capturado por la Delta Force del US Army: quiso refugiarse en un "búnker de acero".

"Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos", indicó a Fox News.

.@POTUS on the moment Maduro was captured:



"He was in a house that was more like a fortress than a house. It had steel doors, it had what they call a safety space where it's solid steel... He was trying to get into it, but he got bum rushed so fast that he didn't." pic.twitter.com/xtYh1Jo8wX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Noticia en desarrollo...