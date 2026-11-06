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Inesperada escena

Conductor se detuvo para pagar el peaje antes de seguir huyendo de la Policía: "No quería sumar otra deuda"

Un conductor protagonizó una insólita persecución: se detuvo en una caseta de peaje para pagar antes de continuar con su escape de la Policía. La escena se volvió viral en las redes sociales.

Conductor se detuvo a pagar peaje mientras huía de la Policía.
Conductor se detuvo a pagar peaje mientras huía de la Policía. (Difusión)

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 06/11/2026

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Una persecución policial tuvo un momento completamente inesperado cuando el conductor decidió detenerse en una caseta de peaje para cumplir con el pago antes de continuar su intento de escape. La escena se volvió viral en las redes sociales.

Una persecución policial con una parada inesperada

Una vez más, una escena ha generado la sorpresa de los usuarios en X y TikTok. Pues bien, en las últimas horas se volvió viral una situación tan insólita como llamativa que involucra a un conductor en Malasia.

De acuerdo al material audiovisual, un hombre de 41 años de edad se encontraba a bordo de su vehículo cuando de pronto, fue sorprendido por la Policía usando su celular mientras conducía. Esa escena habría desencadenado una persecución policial, según 'Azteca Jalisco'.

Durante su escape, el conductor detiene su vehículo en una caseta de peaje para pagar la tarifa correspondiente con su tarjeta electrónica antes de continuar su huida. Aunque la persecución representaba un momento de tensión, el automovilista aparentemente no estaba dispuesto a dejar pendiente el pago del tránsito por esa vía. 

Conductor paga el peaje mientras escapa de la Policía: video

Según se reveló, la huida se extendió por aproximadamente 25 kilómetros. Durante el recorrido, el conductor intentó evadir a los policías, quienes hacían su mayor esfuerzo para detenerlo hasta que finalmente fue interceptado en Cyberjaya.

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El hombre chocó contra diferentes vehículos y tras su detención, se le realizó una prueba preliminar de orina que dio positivo a metanfetamina. 

"Peaje. Porque lo perseguía la Policía y aun así frenó a pagar antes de seguir escapando. El tipo no quería sumar otra deuda", se lee en la breve descripción del video compartido por @SoyTendencias en X.

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Reacción al video viral en las redes sociales

Como era de esperarse, el video que se protagonizó en Malasia, se volvió viral y generó cientos de comentarios en las redes sociales, entre ellos: "podré ser un villano, pero jamás un monstruo", "qué responsable", "cualquier cosa menos pasarme el peaje, hay que tener conciencia", "sospechosamente responsable".

La peculiar escena dejó una anécdota que rápidamente encontró espacio entre las publicaciones virales. Sin embargo, más allá del humor que provocó, el episodio recuerda que una intervención policial no deja de ser un asunto serio y que intentar evadir a las autoridades puede tener consecuencias legales.

En ese sentido, una persecución policial tuvo un giro inesperado por el accionar de un conductor: el hombre de 41 años no dudó en pagar el peaje antes de continuar su escape de las autoridades, por presuntamente usar su celular mientras manejaba su auto en una vía en Malasia.

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