Stranger Things retorna a Netflix con una precuela live-action: conoce aquí su fecha de estreno y de qué tratará

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Muchos de los fanátcos de Stranger Things veían como imposible que no tenga algo más que contar tras su episodio final, sin embargo, eso no significó que no queden historias que podrían salir a la luz dentro del mismo universo. En medio de ello, Netflix acaba de oficializar un spin-off y precuela de su aclamada serie, a continuación te presentamos todos los detalles.

Stranger Things pega la vuelta a Netflix con precuela

Este nuevo proyecto lleva como título "Other Worlds: A Stranger Things Adventure y aunque los fans tendrán que esperar bastante para conocerlo, la empresa de streaming ha confirmado que llegará en el 2028 y que la trama estará ambientada en 1955.

Si bien Netflix no ha querido brindar más información al respecto, se trata de una producción de acción real que volverá a contar con Matt y Ross Duffer, creadores de la ficción original, y que llevará a varias décadas atrás para descubrir una nueva historia dentro de este universo.

En concreto, los sucesos se ambientarán en los años ciencuenta cuando Once, Mike, Lucas, Wil, Max, Dustin y compañía descubrieran los secretos sobrenaturales que tenía Hawkins. Asimismo, precederá a los acontecimientos de Stranger Things: The First Shadow , la obra teatral que profundiza en el pasado de Henry Creel y que transcurre en 1959.

Por ahora, Netflix no ha querido develar qué personajes serán los protagonistas ni qué amenaza tendrán que afrontar. Quien sí estará al frente del proyecto es Kate Trefry, guionista habitual y responsable también del libreto The First Shadow.

Mientras que Joe Wright dirigirá los tres primeros episodios y también participará en la producción ejecutiva. En tanto, Trefry ha resaltado que promete recuperar "todo el terror, el aosmbro y el misterio" de la serie original con "una historia completamente nueva que esperemos que les vuele la cabeza y les vuelva a romper el corazón".

¿De qué tratará esta precuela de Stranger Things?

En el teaser de Other Worlds se observa una bicicleta tirada contra un cerco de alambre de lo que aparenta ser una base militar de Estados Unidos. Mientras suena la música a través de una radio. Se indica que el lugar se emplaza en Marion, Nevada, y que los eventos tienen lugar el 19 de abril de 1955.

El audiovisual consluye con una suerte de estampida en las nubes, lo que da la sensación de que algo muy extraño está sucediendo o se está probando. Se especula que con la nueva serie de Netflix va explorar en mayor profundidad los experimentos con campos de fuerza y otras tecnologías que luego derivaron en los demás títulos de la saga.

En conclusión, Stranger Things retornará Netflix con una nueva historia inspirada en su universo creado por Matt y Ross Duffer. Este spin-off y precuela de su aclamada serie se estrenará en 2028 y estará ambientada en la década de los años cincuenta.