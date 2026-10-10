Peruanos en el extranjero podrían votar por correo: proyecto plantea alternativa para reducir el ausentismo electoral

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los peruanos que viven fuera del país podrían contar con una nueva alternativa para ejercer su derecho al sufragio si prospera el Proyecto de Ley N.° 528, presentado por el diputado Jorge Zeballos Aponte, de la bancada de Renovación Popular.

¿Cómo funcionaría el voto postal para los peruanos en el exterior?

La iniciativa plantea implementar el voto postal facultativo como una opción adicional al sufragio presencial. De esta manera, los ciudadanos residentes en el extranjero podrían solicitar acogerse a esta modalidad, sin que ello implique eliminar la posibilidad de acudir a los centros de votación habilitados.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es reducir las dificultades que enfrentan los compatriotas que viven lejos de las oficinas consulares. En determinados casos, acudir a votar implica realizar largos desplazamientos, invertir dinero en transporte y reorganizar sus actividades laborales o personales.

Según la propuesta, el voto por correo sería voluntario y requeriría una solicitud previa del elector. Para aplicar este mecanismo, el proyecto contempla procedimientos destinados a verificar la identidad de los electores, realizar el seguimiento de los envíos y garantizar la custodia de los votos. Estos elementos serían importantes para resguardar la seguridad del proceso y la integridad de la decisión de cada ciudadano.

La implementación involucraría a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los organismos electorales correspondientes, según lo planteado en la iniciativa legislativa.

Proyecto busca reducir el ausentismo electoral en el extranjero

Uno de los argumentos que sustenta la propuesta es la baja participación registrada entre los peruanos residentes en el exterior durante la primera vuelta de las Elecciones Generales de 2026.

Según las cifras consignadas en el proyecto, de los 1,210,813 electores hábiles registrados fuera del territorio nacional, solo el 34% participó en la jornada electoral. Este resultado evidencia la distancia entre el número de ciudadanos habilitados para votar y quienes finalmente acudieron a las urnas.

El parlamentario sostuvo que la distancia no debería convertirse en una barrera para ejercer los derechos ciudadanos y planteó la necesidad de ofrecer una alternativa segura y accesible. La propuesta busca responder precisamente a las dificultades logísticas y económicas que pueden limitar la participación de los peruanos en el extranjero.

En cuanto a su situación legislativa, el proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, conforme al artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario deberá evaluar su eventual inclusión en agenda.

El voto postal facultativo busca ampliar las opciones de participación electoral de los peruanos residentes en el exterior y reducir las barreras asociadas al traslado hacia los centros de votación. Sin embargo, la iniciativa todavía debe atravesar el procedimiento legislativo correspondiente, por lo que no constituye una modalidad de sufragio aprobada ni de aplicación vigente.