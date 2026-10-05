Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK de ONPE para consultar con tu DNI quién ganó en tu mesa de sufragio

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

¿No sabes qué candidato ganó en tu mesa de sufragio en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026? Consulta con solo tu DNI los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Conteo de votos de las ERM 2026: ¿Quién ganó en tu mesa de sufragio?

El domingo 4 de octubre, miles de ciudadanos acudieron a sus respectivos locales de votación para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Como era de esperarse, tras culminar la jornada electoral muchos se mantienen, hasta el momento, pendientes sobre cuál será el resultado final del conteo de votos que viene realizando la ONPE a través de su página oficial.

Para que puedas monitorear en tiempo real los resultados oficiales, puedes acceder al enlace https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/alcance-electoral, pero si quieres ir más a fondo y averiguar con mayor detalle qué candidato ganó en tu mesa de sufragio con solo el uso de tu documento nacional de identidad, puedes saberlo a través del mismo link que se precisó líneas más arriba, pero siguiendo una serie de pasos.

Resultados oficiales de la ONPE: Link de consulta con tu DNI

Para conocer los resultados electorales regionales y distritales en tu mesa de sufragio ten en cuenta estas recomendaciones:

Ingresa al portal oficial de resultados electorales de la ONPE mediante este ENLACE.

Identifica en la parte superior, la pestaña que dice ACTAS y dale clic.

y dale clic. Ve a la sección donde dice "Por número de mesa o DNI" y al hacer clic podrás ver las dos opciones.

y al hacer clic podrás ver las Coloca el número de tu mesa de sufragio o, en caso de no recordarlo, puedes ingresar directamente el número de tu DNI.

Una vez ingresado tu DNI, podrás ver las actas contabilizadas en tiempo real tanto para el municipal provincial como distrital. Da clic a la opción que deseas averiguar.

Avance de conteo de votos de la ONPE para las ERM 2026.

En las dos opciones podrás visualizar qué candidato lidera el conteo de votos y sería tu alcalde. También podrás verificar la cantidad de electores que acudieron a tu mesa de sufragio, el nombre de tu local de votación y el número de acta contabilizada, así como el acta de escrutinio y de instalación y sufragio que lleva las firmas de los miembros de mesa.

Link oficial de la ONPE en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Habrá segunda vuelta para elegir alcaldes distritales y provinciales?

Ten en cuenta que los burgomaestres para distritos y provincias han sido definidos por la ciudadanía en una sola jornada de sufragio que se desarrolló ayer domingo, 4 de octubre, sin la posibilidad de una segunda vuelta.

Por su parte, el JNE utilizó sus canales oficiales para explicar que solo habrá segunda vuelta en la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales.

De esa forma, la ONPE habilitó el link oficial que permitirá a la ciudadanía ver en tiempo real el conteo de votos y ver quién va ganando en su respectiva mesa de sufragio en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se desarrollaron el 4 de octubre.