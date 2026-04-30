Piero Corvetto: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 18 meses al exjefe de la ONPE

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 30 de abril, el Poder Judicial resolvió dictar el impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros seis acusados, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la organización de las Elecciones 2026.

PJ declara fundado impedimento de salida contra Corvetto y otros seis investigados

Durante la audiencia virtual, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Manuel Chuyo, declaró fundado el pedido de Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa delaración en procedimiento administrativo.

El fallo del PJ se da luego de que la defensa legal de Corvetto se allane a la solicitud fiscal durante la sesión, por lo que no hubo mayor debate por parte de su abogado, Julio Arbizu.

La medida, que rige hasta octubre del 2027, incluye a José Samamé (exgerente de Gestión Electoral de la ONPE), Juan Phang (subgerente de Producción Electoral de la ONPE), así como también Hilda Otoya, Lilia Flores, William García y Juan Alvarado, siendo estos últimos miembros de la empresa Galaga SAC, encargada del traslado de material electoral.

Asimismo, el juez señaló que se remitirán los oficios judiciales a la Superintendencia Nacional de Migraciones para ejecutar la medida.

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Piero Corvetto: PJ dicta impedimento de salida del país para exjefe de la ONPE



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El impedimento de salida del país contra los siete acusados forma parte de la investigación preparatoria aperturada por presunta corrupción durante la organización de las Elecciones Generales del 12 y 13 de abril del 2026.

Fiscalía sustenta posible contratación direccionada de Galaga SAC

El hecho central recae en las graves fallas logísticas presentadas durante el traslado del material electoral a cargo de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, que tuvo como trasfondo irregularidades en la contratación de la misma, al ganar la buena pro por más de S/ 6 millones, de forma presuntamente direccionada.

Al respecto, la Fiscalía sostiene que existieron coordinaciones previas entre funcionarios de la ONPE para favorecer a Galaga en los Términos de Referencia (TDR), puntajes técnicos y económicos, ignorando alertas y modificando reglas durante el proceso.

Como sustento del pedido, la Fiscalía presentó decenas de elementos de convicción, entre los que se incluyen chats de WhatsApp entre funcionarios de la ONPE, como Phang y Samamé, quienes sugerirían coordinaciones para "financiar contrataciones adicionales" para favorecer a Galaga SAC, pese a ofertas más baratas.

El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, como parte de la investigación en su contra por corrupción durante Elecciones 2026.