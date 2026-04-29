Piero Corvetto: Exjefe de la ONPE ya cuenta con nueva defensa legal tras renuncia de Ricardo Sánchez

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El caso de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dio un giro en las últimas horas. Luego de la renuncia de su abogado Ricardo Sánchez Carranza, presentada este lunes 27 de abril por "motivos estrictamente personales", Corvetto quedó momentáneamente sin defensa técnica.

Este escenario agravaba su situación en medio de las investigaciones fiscales por presunto cohecho agravado y fallas logísticas que se presentaron durante las elecciones del pasado domingo 12 de abril, que generaron demoras y hasta la ampliación de los comicios para las mesas que no lograron instalarse ese día.

Nuevo estudio toma su caso

Dos días después de que Sánchez Carranza abandonara el caso, el Estudio Arbizu & Gamarra comunicó públicamente a través de su cuenta de X que asumirá la defensa legal de Corvetto.

En su pronunciamiento, el bufete enfatizó que ejercerá una defensa "técnica, rigurosa y garantista", convencido de la necesidad de que toda investigación se conduzca con estricto respeto al debido proceso, la objetividad y las garantías constitucionales.

El comunicado también advirtió que se opondrá a cualquier intento de convertir la investigación en una condena anticipada o de aplicar medidas que puedan llegara a considerar desproporcionadas.

Comunicado del Estudio Arbizu & Gamarra.

La renuncia previa

La dimisión de Sánchez fue dirigida al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Con ello, Corvetto enfrentaba un escenario complejo: allanamientos en su vivienda, impedimento de salida del país y la apelación por parte de la Fiscalía contra el rechazo de su detención preliminar, todo sin un abogado que lo representara formalmente.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Corvetto por presunto cohecho agravado, vinculado a las graves fallas logísticas que dejaron a miles de electores sin votar en la primera vuelta.

Aunque el juez Manuel Chuyo rechazó la detención preliminar solicitada por el Ministerio Público, sí autorizó allanamientos e incautaciones de dispositivos y documentos. La defensa deberá ahora enfrentar la apelación fiscal y garantizar que las diligencias se desarrollen dentro de los márgenes legales.

Renuncia del abogado Sánchez - 27 de abril.

El relevo en la defensa marca un nuevo capítulo en el proceso contra Corvetto. La salida de Sánchez lo dejó en una posición vulnerable, pero la incorporación del Estudio Arbizu & Gamarra busca reforzar su estrategia legal y asegurar que el caso se conduzca con apego al debido proceso.

En un escenario de alta tensión institucional, la defensa del exjefe de la ONPE será clave para definir el rumbo de las investigaciones y la percepción pública sobre la transparencia del sistema electoral.