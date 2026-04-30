"Michael": Jefe de Lionsgate confirma que película tendrá secuela y el rodaje iniciaría este año o el próximo

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El biopic sobre la vida de Michael Jackson apenas ha llegado a los cines y ya se ha convertido en un fenómeno mundial. La película, protagonizada por Jaafar Jackson, ha devuelto la música del "Rey del Pop" a las salas y conquistado a millones de espectadores. Su éxito en taquilla y la expectativa generada han motivado a Lionsgate a confirmar que habrá una segunda parte.

La confirmación oficial

En entrevista para el podcast The Town with Matthew Belloni, el jefe de Lionsgate, Adam Fogelson, reveló que el estudio está trabajando en la secuela. "La probabilidad es muy alta", aseguró, explicando que el rodaje podría arrancar este mismo año o el siguiente, dependiendo de la disponibilidad del productor Graham King y el director Antoine Fuqua, quien actualmente trabaja en una película para Netflix.

Fogelson reconoció que la primera película enfrentó problemas de producción, especialmente en su tercer acto, que requirió de re-grabaciones. Señaló que era difícil abarcar toda la vida y carrera de Jackson en una sola cinta, es por ello que el final de la primera entrega ya deja abierta la posibilidad de una continuación y explorar nuevas etapas de la vida del artista.

"Hay un montón de música y experiencias vitales que darían para una película sola más allá de las acusaciones", comentó

Jefe de Lionsgate espera coincidir fechas con Fuqua para iniciar con las grabaciones.

Agenda de los cineastas

El principal obstáculo para definir fechas de rodaje es la agenda de Fuqua, quien, como ya se mencionó, actualmente tiene compromisos con Netflix y otros proyectos junto a Denzel Washington. Graham King, por su parte también se encuentra involucrado en varias producciones. Sin embargo, Fogelson insistió en que la secuela se hará realidad y que es solo cuestión de tiempo para cuadrar calendarios.

Señaló además que se daría una reunión interna las próximas semanas para definir la visión para esta secuela, considerando que existe material aparte de las primeras acusaciones contra el artista que, en palabras del jefe de Lionsgate, "por sí solas llenarían más de una segunda película".

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La primera entrega ha generado tanto entusiasmo como polémica. Mientras los fans celebran la recreación de la música y el legado de Jackson, algunos críticos cuestionan que la película idealiza su figura y omite aspectos controvertidos de su vida. La secuela, por tanto, enfrenta el reto de mantener el atractivo comercial sin dejar de lado los episodios más complejos.

La confirmación de Lionsgate marca el inicio de un nuevo capítulo en la representación cinematográfica de Michael Jackson. Con el éxito de la primera película y la promesa de una segunda parte, el "Rey del Pop" seguirá siendo protagonista en la gran pantalla.

El rodaje, previsto para este año o el próximo, dependerá de la coordinación de sus cineastas, pero la expectativa ya está instalada: los fans esperan que la secuela continúe la magia y, quizás, se atreva a explorar las sombras detrás del mito.