Elecciones 2026: Fiscalía apela rechazo de detención contra Piero Corvetto por presunta colusión agravada en comicios

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía apeló la decisión judicial que rechazó la detención preliminar de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Esta medida busca esclarecer las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, incluyendo el levantamiento del secreto de sus comunicaciones personales para obtener geolocalizaciones precisas.

Nuevos cuestionamientos contra los exfuncionarios públicos

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará nuevamente el pedido fiscal para restringir la libertad de los implicados. La Fiscalía cuestiona la resolución inicial que declaró infundada la captura de Corvetto, José Edilberto Samamé y Juan Antonio Phang Sánchez por presuntos actos de corrupción de funcionarios.

Según la Resolución Judicial N° 4, el Ministerio Público sostiene que existen evidencias suficientes sobre delitos graves en comicios. Se investiga la presunta comisión de colusión agravada y la omisión de actos funcionales, vinculando directamente a la alta dirección del organismo electoral encargado de los sufragios.

"Conceder el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la Resolución N° 01 de fecha 23 de abril de 2026 que declaró infundado el requerimiento de detención preliminar judicial".

La defensa de los investigados deberá responder ante la instancia superior por la presunta falsa declaración en procedimientos. Juan Chávez Alvarado Fuyo también fue incluido en este recurso de apelación, representando a la empresa Gálaga SAC, implicada en las cuestionadas contrataciones de la jornada electoral.

El juzgado admitió el recurso al verificar que la Fiscalía cumplió con los plazos de ley para impugnar. La pretensión concreta busca alcanzar la revocatoria de la negativa inicial, permitiendo que un tribunal superior decida si el exjefe de la ONPE debe enfrentar el proceso bajo prisión preventiva.

Implicancias legales por presunta colusión agravada

El caso ha generado gran incertidumbre sobre la transparencia de la jornada de votación realizada hace pocas semanas. La justicia peruana debe determinar responsabilidades sobre el manejo de actas y recursos estatales, mientras la Fiscalía agota los recursos legales para evitar posibles obstrucciones procesales graves.

Las investigaciones avanzan bajo la lupa del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción. El magistrado Manuel Chuyo dispuso la elevación de los actuados a la Sala Penal correspondiente, tras notificar a todos los sujetos procesales involucrados en la denuncia inicial.

La resolución final sobre la detención preliminar contra Piero Corvetto por colusión agravada marcará un precedente en delitos electorales. La ciudadanía espera respuestas claras ante las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales, garantizando que ningún funcionario involucrado eluda la acción directa de la justicia institucional.