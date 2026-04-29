Alejandro Toledo: Corte Suprema aprueba ampliar pedido de extradición por el caso Interoceánica Sur

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial peruano dio luz verde al trámite internacional para ampliar la extradición de Alejandro Toledo, expresidente de la República, con el objetivo de que sea juzgado por presuntos actos de corrupción vinculados al Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente el pedido, al considerar que cumple con los requisitos legales y tratados bilaterales con Estados Unidos.

La acusación fiscal

El Ministerio Público solicita una condena de 24 años y 8 meses de prisión contra Toledo por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado. Según la investigación, el exmandatario habría recibido sobornos de la constructora brasileña Camargo y Correa para favorecerla en la licitación de la obra vial.

Los pagos ilícitos se habrían canalizado a través de cuentas en el extranjero y del entorno cercano al expresidente, incluyendo al empresario Josef Maiman, señalado como pieza clave en el flujo del dinero.

La acusación se sustenta en documentación bancaria, transferencias internacionales y correos electrónicos incautados a exdirectivos de la constructora, en los que se haría referencia a pagos relacionados con la adjudicación del tramo. La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato sostiene que existen pruebas que respaldan la imputación contra el expresidente.

Expresidente habría recibido sobornos de constructora para licitación del Tramo 4 de la obra.

La resolución de la Corte Suprema no implica aún el juzgamiento, pero abre el camino para que el Estado peruano eleve formalmente la solicitud a Estados Unidos.

El tribunal destacó que se respeta el principio de doble incriminación —los hechos también constituyen delito en la jurisdicción requerida— y que no existe impedimento político para avanzar con el trámite. El expediente será remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para continuar la vía diplomática.

El caso Interoceánica

La Carretera Interoceánica Sur fue uno de los megaproyectos más emblemáticos del gobierno de Toledo, concebido para conectar Perú y Brasil. Sin embargo, desde hace años la obra está bajo sospecha por presuntas irregularidades y sobornos que habrían alcanzado los 35 millones de dólares.

El Tramo 4 se integra a un conjunto de investigaciones que ya derivaron en procesos judiciales contra el exmandatario, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

La ampliación de la extradición coloca a Alejandro Toledo frente a un nuevo frente judicial, sumando más piezas al entramado de corrupción que rodea la Interoceánica Sur.

El desenlace dependerá de la decisión de las autoridades estadounidenses, que deberán evaluar si conceden la extensión del marco extraditable. Mientras tanto, el caso refuerza la percepción de que los grandes proyectos de infraestructura del país estuvieron marcados por prácticas corruptas que aún hoy siguen pasando factura a los expresidentes del Perú.