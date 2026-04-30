Citan para el lunes 4 de mayo al premier y los ministros de Defensa y RREE. por firma de contrato de aviones F-16

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Defensa del Congreso reprogramó para el lunes 4 de mayo la presentación del primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y de los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores, Amadeo Javier Flores Carcagno y Carlos José Pareja Ríos, respectivamente, en el marco del caso de la firma del contrato de los aviones F-16 a los Estados Unidos.

Como se recuerda, el grupo de trabajo parlamentario programó en un inicio la audiencia para el pasado lunes 27 de abril; no obstante, por razones de agenda, ninguno de los representantes del Gobierno pudieron concurrir al Parlamento, solicitando que se fije una nueva fecha para que puedan asistir y dar los descargos solicitados.

Congreso esperando por las respuestas del Ejecutivo

De acuerdo con la agenda establecida por la Comisión de Defensa, la diligencia se realizará a las 3:00 p. m. del lunes 4 de mayo en la Sala Miguel Grau, en una sesión que será semipresencial, siendo presidida por la legisladora Karol Paredes.

Tal como fue programada la audiencia inicial, la citación es para que desde el Ejecutivo informen al detalle la "situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves", en el contexto de las declaraciones del presidente José María Balcázar, el pasado 17 de abril.

Agenda de la Comisión de Defensa (04/05/2026).

Como se recuerda, el mandatario ofreció una entrevista al programa "Hablemos Claro" en el día en referencia, donde sostuvo que por ser un gobierno de transición, la responsabilidad de la gestión del proceso de compra debería recaer en su sucesor o sucesora; es decir, a partir de 28 de julio próximo.

No obstante, como es sabido, la suscripción del contrato finalmente fue llevada a cabo del lunes 20 de abril; asimismo, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, confirmó en entrevista exclusiva a Exitosa el pasado miércoles 22 de abril, que los primeros 12 aviones F-16 adquiridos por nuestro país estarán volando el cielo peruano recién desde el año 2029.

Ministro de Defensa deberá esclarecer intervención militar en Huancavelica

En el caso del titular del Ministerio de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, también deberá esclarecer la intervención militar contra presuntos remanentes del narcotráfico llevada a cabo el pasado 25 de abril en distrito de Colcabamba, Huancavelica, la cual dejó cinco personas fallecidas.

Es importante recordar que, esta confuso operativo generó que el Ministerio Público abra investigación preliminar contra los miembros del Ejército: CAP. EP. Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, así como a tres ciudadanos, por el presunto delito de homicidio calificado.

Mientras los deudos e instituciones como la Defensoría del Pueblo han exigido una rápida investigación por lo ocurrido, el propio presidente José María Balcázar también fue por la misma línea, indicando que su Gobierno defiende los derechos humanos.

Asimismo, este jueves 30 de abril, el congresista Jaime Quito Sarmiento anunció a través de sus redes sociales, que junto a un grupo de legisladores ha conseguido las firmas necesarias para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Defensa.

Reunimos las firmas necesarias para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores, a fin de que responda por la masacre de #Colcabamba, #Huancavelica, durante una intervención militar criminal, que le quitó la vida a cinco ciudadanos. Estas muertes no quedarán impunes. pic.twitter.com/XDhBQkswZn — Jaime Quito (@JaimeQuito6) April 30, 2026

Desde el Legislativo esperan todas las explicaciones del caso para que puedan esclarecerse ambos casos que han puesto en el ojo de la crítica a la administración Balcázar.