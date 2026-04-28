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Acción judicial electoral

Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por privación de su derecho al voto en elecciones

La Decana del CAL, Delia Espinoza, presentó una demanda de amparo tras su exclusión del padrón electoral. La medida legal busca restituir su derecho fundamental al sufragio ante el Juzgado de Lima.

La decana del CAL demandó su falta de participación en elecciones.
La decana del CAL demandó su falta de participación en elecciones. (Composición Exitosa)

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 28/04/2026

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La magistrada Delia Espinoza, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), recurrió a la justicia constitucional para denunciar que el Jurado Nacional de Elecciones vulneró sus derechos fundamentales. Según el documento, se le impidió sufragar el 12 de abril por una exclusión arbitraria del padrón electoral.

Este conflicto legal escaló rápidamente tras confirmarse que la ONPE mantuvo la restricción durante la jornada electoral pasada. La demanda busca frenar lo que consideran un atropello a la democracia peruana. El proceso judicial ahora está en manos del sistema constitucional.

Argumentos jurídicos y defensa constitucional

La defensa técnica subraya que el JNE ha excedido sus funciones al aplicar una sanción administrativa como si fuera una condena penal. Esta distinción es crucial porque la inhabilitación del Congreso no debería anular la ciudadanía básica. El recurso busca sentar un precedente legal importante.

"Yo no tengo sentencia judicial firme que me restrinja mi derecho civil, mi derecho a poder votar", exclamó la letrada.

La demandante precisó que, a pesar de las cartas notariales enviadas desde enero, el organismo electoral mantuvo su exclusión de manera injustificada. Según Espinoza, la ONPE recibió órdenes de no habilitarla, ignorando incluso las gestiones realizadas por el representante del Colegio de Abogados.

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Acciones ante organismos internacionales y plazos

Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, la magistrada solicitó la intervención de organismos internacionales de observación electoral para documentar el caso. Según la decana, ninguna autoridad puede retirar el derecho a votar, pues se trata de un pilar fundamental de la ciudadanía.

La preocupación central radica en la inminente llegada de los nuevos comicios, donde la exclusión podría repetirse sistemáticamente. Por ello, se exige que los observadores internacionales tomen nota de esta supuesta vulneración a los derechos civiles. La transparencia del proceso está bajo cuestionamiento.

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El documento judicial busca que el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima resuelva con celeridad para evitar que la restricción afecte la segunda vuelta. La defensa enfatiza que la medida actual excede el marco legal, pues afecta a ciudadanos que no tienen impedimentos civiles vigentes.

"Ningún poder, ninguna autoridad puede quitar el derecho a votar porque es un derecho fundamental de todo ciudadano y yo lo soy", indicó.

Por ello, el equipo legal espera que la justicia restituya el derecho al voto de Delia Espinoza frente al JNE. La resolución de este amparo contra el JNE es vital para garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral y proteger el derecho al voto.

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