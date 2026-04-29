Piero Corvetto: Fiscalía pide impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción presentó un requerimiento de impedimento de salida del país contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por un presunto favorecimiento a Galaga SAC, la empresa encargada de distribuir el material electoral durante los comicios.

La medida se extiende para los exfuncionarios José Samamé (exgerente de Gestión Electoral de la ONPE) y Juan Phang (subgerente suspendido de la ONPE). Asimismo, se solicita la prohibición de salida para Juan Alvarado, representante legal de Galagac SAC, y sus servidores Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.

La solicitud de impedimento de salida será sustentada ante el Poder Judicial este jueves 30 de abril a las 11 de la mañana.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará mañana, a las 11 a. m., su solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la @ONPE_oficial, relacionado a los comicios generales del 12 de abril. pic.twitter.com/5P0GUAPZhk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 29, 2026

PJ desestimó detención preliminar contra Corvetto

Piero Corvetto, así como los otros exfuncionarios de la ONPE y los trabajadores de Galaga SAC, enfrenta actualmente una investigación fiscal que se desarrolla por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimientos administrativos.

Estas diligencias, lideradas por el Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional del Perú, se iniciaron ante las sospechas de un presunto favorecimiento a Galaga SAC en el concurso que determinó qué empresa de transporte sería escogida para el reparto del material de sufragio el domingo 12 de abril.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía solicitó una detención preliminar y el levantamiento de la geolocalización contra todos los investigados. Sin embargo, dicho requerimiento fue desestimado por evidencias insuficientes en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia.

Aprueban concurso público para designar a nuevo jefe de la ONPE

Esta mañana. la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la convocatoria al concurso público de méritos para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La norma, firmada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, fue acordada en la sesión del viernes 24 y publicada este martes 29 de abril a través del boletín oficial del diario El Peruano.

La oficialización de esta convocatoria, así como la aprobación de las bases del concurso público, ocurre semanas después de que se aprobara la petición de renuncia de Piero Corvetto, formulada a raíz de los retrasos en la entrega del material electoral.

En este contexto, la Fiscalía solicita 18 meses de impedimento de salida del país para el exjefe de la ONPE.