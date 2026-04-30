Piero Corvetto no entregó pasaporte hallado por Fiscalía porque está próximo a vencer, indicó su abogado

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado Julio Arbizu explicó que su patrocinado, Piero Corvetto, no ocultó ningún documento a la Fiscalía. Señaló que el pasaporte encontrado en su vivienda era antiguo y carecía de vigencia para realizar viajes internacionales, por lo que no era necesario entregarlo.

En entrevista con Exitosa, el abogado Julio Arbizu negó cualquier intento de ocultamiento y aseguró que se trata de un documento sin validez. Explicó que el documento en cuestión estaba próximo a vencer y había sido reemplazado por uno nuevo, conforme a los procedimientos habituales.

"Si Corvetto fuese con ese pasaporte antiguo a Migraciones, no podría viajar", afirmó el letrado.

Según detalló Arbizu, su defendido cuenta con pasaporte peruano e italiano, pero el documento observado por la Fiscalía corresponde a una versión anterior que ya no tiene uso legal. En esa línea, precisó que el trámite de renovación implica que el pasaporte antiguo quede automáticamente inhabilitado.

Documento sin validez legal

El abogado sostuvo que el sistema migratorio es claro respecto al uso de pasaportes, ya que solo uno puede tener vigencia plena. En ese sentido, remarcó que el documento antiguo no representa un instrumento válido para desplazamientos internacionales.

Arbizu explicó que muchos países exigen que los pasaportes tengan una vigencia mínima de seis meses, lo que motivó a Corvetto a renovar el suyo. Tras obtener el nuevo documento, el anterior dejó de ser funcional.

"Ese pasaporte no habría que entregarlo porque es papel mojado en tinta", señaló, insistiendo en que no existe ninguna irregularidad en el hecho de que dicho documento permaneciera en el domicilio", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Piero Corvetto, Julio Arbizu, explicó que su defendido no entregó el pasaporte hallado por la Fiscalía porque estaba próximo a vencer. Agregó que ese documento es antiguo, y que Migraciones no le permitiría viajar.... pic.twitter.com/5fdxdkTBeN — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

Entrega voluntaria y cooperación

En otro momento, la defensa destacó que Corvetto ha mostrado disposición para colaborar con el Ministerio Público, especialmente en el marco del pedido de impedimento de salida del país.

Arbizu indicó que el pasaporte válido se encuentra en manos de la Fiscalía, lo que evidencia, según dijo, la voluntad de su patrocinado de someterse a las investigaciones sin intentar evadir la justicia.

El abogado también cuestionó que se haya intentado presentar el hallazgo como una irregularidad, sugiriendo que existen interpretaciones malintencionadas en torno al caso. En ese contexto, reiteró que no hay ningún acto de ocultamiento, sino una situación administrativa común vinculada a la renovación de documentos migratorios.

La defensa de Corvetto busca desactivar la polémica insistiendo en que el pasaporte hallado carece de validez legal. Con la entrega del documento vigente a la Fiscalía, el caso se centra ahora en determinar responsabilidades sin que, por ahora, exista evidencia de una intención de eludir el control migratorio.