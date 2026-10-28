Pleno del Congreso de la República aprueba el dictamen de la Cuenta General del Ejercicio Fiscal del 2025

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen correspondiente a la Preposición Legislativa 0001-2026-2031, documento enviado por el Poder Ejecutivo que somete a evaluación del Congreso de la República la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2025.

En esa línea, la propuesta legislativa consiguió el respaldo de ambas cámaras durante la sesión plenaria. Por el lado de los senadores, la iniciativa obtuvo 36 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones, mientras que, en la votación de los diputados, se registraron 85 votos a favor, 11 en contra y 25 abstenciones.

Votación en el Congreso

Sustentación del dictamen

La presentación del documento estuvo a cargo del senador José Arista Arbildo, de Fuerza Popular, quien preside la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Durante su intervención, explicó que la norma tiene como propósito reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República.

No obstante, aclaró que validar la Cuenta General de la República no significa dar 'conformidad a la gestión', ni convalidar actos administrativos o librar de responsabilidades civiles, administrativas o penales a los funcionarios y servidores públicos.

Cabe mencionar que el texto aprobado establece que el MEF deberá presentar un plan para implementar dichas recomendaciones. Asimismo, autoriza que la Contraloría acceda a información anonimizada de la Sunat, manteniendo el respeto a la reserva tributaria, y dispone la creación del Inventario Nacional de obras paralizadas.

Cecilia Chacón

Bancadas debaten sobre 12 años sin aprobación

Durante el debate parlamentario, representantes de diferentes bancadas coincidieron en la urgencia de aplicar las observaciones de la Contraloría y tomar acciones frente a los proyectos detenidos.

Por parte del Partido del Buen Gobierno, el senador Flavio Figallo Rivadeneyra observó la responsabilidad política detrás de los doce años en los que no se aprobó la Cuenta General.

En tanto, el diputado Nery Fernández Nina refirió que esta decisión debe servir como base para una fiscalización responsable, tras alertar sobre el presupuesto no ejecutado , las obras inconclusas y las recomendaciones de auditoría aún sin cumplir.

En esa línea, integrantes de la bancada Ahora Nación también expusieron sus posturas sobre el manejo de los fondos estatales. El diputado César Holguín Loayza manifestó sus reparos ante las observaciones de la Contraloría y las obras públicas detenidas, por lo que exigió cuentas claras y un gasto enfocado en optimizar los servicios ciudadanos