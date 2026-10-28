DT de Sport Huancayo no se guarda nada tras derrota ante Juan Pablo II: "No tienen vergüenza"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Huancayo no logró sumar en su visita al Complejo Deportivo de Chongoyape tras caer por 2-0 frente a Juan Pablo II en el encuentro correspondiente al inicio de la jornada 14 del torneo local. El equipo local aseguró la victoria mediante una anotación de penal convertida por Ericson Ramírez y un tanto definitorio de Jack Durand en los minutos finales del compromiso.

Desarrollo del encuentro y desenlace en el segundo tiempo

El tramo inicial del compromiso mostró situaciones de peligro en ambas áreas y un juego disputado en la zona media del campo. A los 4 minutos, un centro ejecutado por Hugo Ancajima exigió la intervención del guardameta Ángel Zamudio para evitar la apertura del marcador, mientras que a los 29 minutos Nahuel Luján desaprovechó una opción ofensiva para el equipo visitante tras un error en el despeje de la defensa rival.

"No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes ¿no? Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tenés que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado", señaló el director técnico de Sport Huancayo, Richard Pellejero, al finalizar el encuentro.

La paridad en el marcador se rompió a los 64 minutos de la etapa complementaria, luego de que el árbitro Bruno Pérez sancionara una falta dentro del área cometida por Hugo Ángeles sobre Juan Goyeneche. La acción derivó en la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión del lateral de Sport Huancayo, permitiendo que Ericson Ramírez ejecutara la sanción desde los doce pasos para decretar el 1-0 parcial.

Pese a jugar con diez hombres, el cuadro visitante buscó la igualdad en los minutos finales mediante el adelantamiento de sus líneas. Sin embargo, en el tiempo de descuento, a los 90+5 minutos, Jack Durand culminó una acción de contraataque para sellar el 2-0 definitivo a favor de la escuadra local.

Declaraciones del comando técnico y panorama en la tabla de posiciones

Al término del partido, el entrenador de Sport Huancayo, Richard Pellejero, manifestó su disconformidad con el desempeño del cuerpo arbitral encabezado por Bruno Pérez. El estratega cuestionó el cobro de la falta que derivó en la pena máxima y la consecuente expulsión de su jugador, señalando que dichas incidencias condicionaron el desarrollo del juego en el tramo decisivo del segundo tiempo.

El resultado desfavorable deja a la escuadra huancaína con una escasa ventaja de un punto sobre Universitario de Deportes en la clasificación general del torneo. La pérdida de unidades en condición de visitante complica las aspiraciones del club de mantenerse en los puestos de vanguardia de la competencia.

En ese sentido, Sport Huancayo deberá dar vuelta a la página tras la derrota sufrida en Chongoyape para enfocar sus trabajos en la corrección de errores defensivos y encarar el próximo partido de la Liga 1.