Piura: Ministro de Transportes anuncia S/30 millones para mejorar carretera Sullana-Máncora ante El Niño

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció una inversión de S/30 millones para el mantenimiento periódico de la carretera Sullana-Máncora, en Piura. La medida busca mejorar el tránsito y reforzar la preparación frente al fenómeno El Niño en una ruta importante para las familias y el turismo regional.

Nueva capa asfáltica para 23 kilómetros

Durante una inspección en Máncora, el ministro Angello Tangherlini Casal informó que el mantenimiento comprenderá la colocación de una nueva capa asfáltica. El tramo seleccionado se extiende desde el desvío de Talara hacia El Alto.

El proceso de licitación está en marcha y el inicio de las labores se proyecta para las próximas semanas, aunque no se precisó una fecha.

Limpieza de cunetas y alcantarillas

Provías Nacional ejecuta la limpieza de drenajes en diez kilómetros de la zona de Máncora, hacia Talara y Tumbes. Los equipos retiran tierra, arena y basura que dificultan el paso del agua.

Mantener despejadas estas estructuras permite evitar acumulaciones sobre la carretera, deterioro de la vía e interrupciones del tránsito.

Daños detectados y emergencias anteriores

La inspección permitió identificar puntos deteriorados que serán atendidos mediante mantenimiento correctivo. El sector recordó que, durante febrero y marzo, Provías Nacional atendió cinco emergencias por lluvias que erosionaron el terreno y afectaron la carretera. Además, entre setiembre y octubre se realizaron reparaciones de baches en la calzada.

🚧🇵🇪 El #MTC anunció un presupuesto de S/ 30 millones para ejecutar el mantenimiento periódico de 23 kilómetros de la carretera Sullana - Máncora, desde el desvío de Talara hacia El Alto, en la región Piura. La intervención forma parte de las acciones que se viene realizando ante el fenómeno de El Niño y permitirá mejorar las condiciones de tránsito en esta importante ruta del norte del país. 🗣 Durante una inspección de trabajos de conservación vial en Máncora, el titular del #MTC, Angello Tangherlini, informó que las labores contemplan la colocación de una nueva capa asfáltica. Precisó, además, que el proceso de licitación se encuentra en marcha y que se prevé iniciar los trabajos en las próximas semanas, con el objetivo de reducir las afectaciones que puedan ocasionar las lluvias. "Estamos disponiendo un presupuesto de 30 millones para poder intervenir a través de mantenimiento periódico. La licitación ya está en camino y esperamos poder rehabilitar esta vía lo más pronto posible", señaló el titular del sector al destacar la importancia de esta vía para las familias y la conexión con los destinos turísticos de la región. 🚌🤝 Con estas acciones, el #MTC reafirma su compromiso de proteger la conectividad de las familias y mantener las vías del país en condiciones seguras. 🗞️ Más información: https://t.co/lIebm7FQqs — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) October 28, 2026

Acciones previstas hasta diciembre

Para los últimos tres meses del 2026, octubre, noviembre y diciembre, el MTC gestiona continuar con la limpieza y efectuar reparaciones menores en cunetas, alcantarillas y canales que reciben agua de zonas altas.

Tangherlini exhortó a autoridades y vecinos a no arrojar basura ni desmonte en estos espacios. La intervención combinará renovación del pavimento, limpieza y reparaciones para preservar la conectividad. Su objetivo es reducir afectaciones por lluvias y mantener condiciones seguras para quienes utilizan esta carretera.