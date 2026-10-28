Piura: Ministro de Transportes anuncia S/30 millones para mejorar carretera Sullana-Máncora ante El Niño

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 28/10/2026
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció una inversión de S/30 millones para el mantenimiento periódico de la carretera Sullana-Máncora, en Piura. La medida busca mejorar el tránsito y reforzar la preparación frente al fenómeno El Niño en una ruta importante para las familias y el turismo regional.
Nueva capa asfáltica para 23 kilómetros
Durante una inspección en Máncora, el ministro Angello Tangherlini Casal informó que el mantenimiento comprenderá la colocación de una nueva capa asfáltica. El tramo seleccionado se extiende desde el desvío de Talara hacia El Alto.
El proceso de licitación está en marcha y el inicio de las labores se proyecta para las próximas semanas, aunque no se precisó una fecha.
Limpieza de cunetas y alcantarillas
Provías Nacional ejecuta la limpieza de drenajes en diez kilómetros de la zona de Máncora, hacia Talara y Tumbes. Los equipos retiran tierra, arena y basura que dificultan el paso del agua.
Mantener despejadas estas estructuras permite evitar acumulaciones sobre la carretera, deterioro de la vía e interrupciones del tránsito.
Daños detectados y emergencias anteriores
La inspección permitió identificar puntos deteriorados que serán atendidos mediante mantenimiento correctivo. El sector recordó que, durante febrero y marzo, Provías Nacional atendió cinco emergencias por lluvias que erosionaron el terreno y afectaron la carretera. Además, entre setiembre y octubre se realizaron reparaciones de baches en la calzada.
Acciones previstas hasta diciembre
Para los últimos tres meses del 2026, octubre, noviembre y diciembre, el MTC gestiona continuar con la limpieza y efectuar reparaciones menores en cunetas, alcantarillas y canales que reciben agua de zonas altas.
Tangherlini exhortó a autoridades y vecinos a no arrojar basura ni desmonte en estos espacios. La intervención combinará renovación del pavimento, limpieza y reparaciones para preservar la conectividad. Su objetivo es reducir afectaciones por lluvias y mantener condiciones seguras para quienes utilizan esta carretera.