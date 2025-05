Premier Arana asegura que denuncias contra Boluarte "no tienen sustento necesario": "Es algo inusual"

20/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El premier Eduardo Arana calificó como "inusual" que la Fiscalía de la Nación, a cargo de Delia Espinoza, haya presentado múltiples denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, a pesar de los diversos cuestionamientos en su contra.

Defiende a Boluarte

Durante conferencia de prensa desde el Congreso de la República, el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) dijo respetar la posición del Ministerio Público. "Tengo una opinión personal", agregó.

"Considero que es algo inusual que la fiscal de la Nación, de pronto presente varias denuncias que las cuales, acabo de escuchar parte de las declaraciones del abogado (Juan Carlos Portugal), no tendrían el sustento necesario", dijo a la prensa, este martes 20 de mayo.

De tal modo, Arana hizo referencia al abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien en tempranas horas del día también participó en una conferencia de prensa, para responder a las denuncias contra su defendida. Sobre esto, el premier coincidió en que no existe "sustento necesario".

En tal sentido, insistió que el su rol de nuevo jefe de gabinete continuará convocando a las fuerzas políticas y operadores de justicia con la finalidad de que la población peruana sienta que los tres Poderes del Estado trabajan en conjunto a su favor. "No voy a cesar", enfatizó.

"Yo estoy proponiendo un espacio de diálogo que consiste en conversar. Acabo de conversar con la presidenta del Poder Judicial, quien me ha manifestado su total adhesión a este compromiso de trabajo. Tenemos que conversar porque los jueces tienen que entender el sentir de la población y también de la preocupación del gobierno", precisó Arana.

Boluarte denunciará a fiscal de la Nación ante Congreso y JNJ

Cabe mencionar que, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, adelantó que presentará una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y ante la Junta Nacional de Justicia.

El letrado arremetió contra la titular del Ministerio Público, a quien acusó de actuar de manera desafiante y alejada de los hechos. Además, sostuvo que si los van a investigar, que lo hagan de "manera adecuada".

"Vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República y vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia (...) Creo que los combates se ganan en el ring, no fuera de esta. Pero si es que nos van a investigar, que nos investiguen de manera adecuada", declaró.

