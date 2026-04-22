Balcázar niega haberle mentido al país sobre compra de aviones a EE.UU.: "La Presidencia ha sido sumamente clara"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su mensaje a la nación, el presidente José María Balcázar negó haberle mentido al país respecto a la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Ello, en respuesta a lo declarado por sus exministros de Defensa y Relaciones Exteriores a los medios de comunicación.

Balcázar desmiente a sus exministros

El jefe de Estado respondió a su excanciller Hugo de Zela, quien, después de renunciar a su cargo este miércoles 22 de abril, le acusó de haber mentido al país al decir que su gestión no había firmado los contratos para adquirir la flota de aviones caza F-16 Block 70, cuando sí habría sido notificado de ello.

En su respuesta, Balcázar señaló que nunca intervino en aquellas negociaciones con Estados Unidos y reiteró que con sus declaraciones solo pretende informar al nuevo gobierno de "las negociaciones que se han adelantado hasta la fecha con esta compra".

"Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no me pueden decir que yo he mentido, lo que yo estoy diciendo es que esos contratos que se han celebrado antes se respeten por el nuevo gobierno, que venga de las elecciones. No se puede tergiversar mis declaraciones", dijo ante la nación.

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