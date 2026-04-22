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Por compra de aviones F-16

Balcázar niega haberle mentido al país sobre compra de aviones a EE.UU.: "La Presidencia ha sido sumamente clara"

El presidente José María Balcázar desmintió a su excanciller Hugo de Zela, quien aseveró que el mandatario sabía el contrato con EE.UU. había sido firmado.

José María Balcázar
José María Balcázar Foto: difusión

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/04/2026

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En su mensaje a la nación, el presidente José María Balcázar negó haberle mentido al país respecto a la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Ello, en respuesta a lo declarado por sus exministros de Defensa y Relaciones Exteriores a los medios de comunicación.

Balcázar desmiente a sus exministros

El jefe de Estado respondió a su excanciller Hugo de Zela, quien, después de renunciar a su cargo este miércoles 22 de abril, le acusó de haber mentido al país al decir que su gestión no había firmado los contratos para adquirir la flota de aviones caza F-16 Block 70, cuando sí habría sido notificado de ello.

En su respuesta, Balcázar señaló que nunca intervino en aquellas negociaciones con Estados Unidos y reiteró que con sus declaraciones solo pretende informar al nuevo gobierno de "las negociaciones que se han adelantado hasta la fecha con esta compra".

"Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no me pueden decir que yo he mentido, lo que yo estoy diciendo es que esos contratos que se han celebrado antes se respeten por el nuevo gobierno, que venga de las elecciones. No se puede tergiversar mis declaraciones", dijo ante la nación.

Nota en desarrollo...

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