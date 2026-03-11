Eduardo Salhuana asegura documentos entregados por Suheyn Cipriani son "veraces y son fidedignos"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresistas de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre los cuestionamientos en su contra por la contratación de la modelo Suheyn Cipriani cuando era el presidente del Parlamento y aseguró que los documentos que demuestran su experiencia profesional son reales.

Documentos fueron verificados

En entrevista en Canal N, con parlamentario fue consultado sobre la posibilidad de que los documentos entregados por la modelo sean falsos, pues el diario El Comercio realizó una corroboración y no hallaron muestras de su vínculo laboral previo.

"El informe es completamente equivocado y falso en todo lo que acabas de leer. Primero, porque la señorita entra a a trabajar no a la presidencia sino al Comité de Damas del Congreso de la República, que lo dirigía mi esposa desde octubre del año 2024. En octubre entra y trabaja de manera voluntaria y sin sueldo desde el mes de marzo del 2025 y en abril se la contrata y trabaja de abril a julio solo cuatro meses como auxiliar", explicó primero.

Según afirmó, dicho comité no funcionaba desde hace más de un año, por lo que cuando logró la presidencia buscó junto a su esposa personas con experiencia en ayuda social. Cipriani fue recomendada por una asesora del Congreso por hacer voluntariado y tener una ONG.

"Ahora sobre los documentos que usted señala, yo he traído acá justamente el reporte de la Ofician de Personal del Congreso de la República que hace la verificación de los documentos que presentan los postulantes a trabajar en el Parlamento. (...) Yo tengo documentos que ha entregado no a la presidencia si no a la Oficial de Personal que acredita que los documentos que presentó son veraces y son fidedignos", señaló.

#AlFinalDelDía



Eduardo Salhuana, congresista de APP, sobre la cuestionada contratación de la modelo Suheyn Cipriani: Los documentos que presentó son veraces y fidedignos



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/RGEwnds9nT — Canal N (@canalN_) March 11, 2026

Denuncia

De acuerdo con el informe difundido por medios locales, Cipriani fue incorporada en abril de 2025 como personal de confianza del Congreso, durante la gestión del entonces titular del Congreso, Eduardo Salhuana. Su designación se concretó con rapidez y le permitió acceder a una remuneración mensual de aproximadamente S/4.500.

Para cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, la influencer presentó un certificado laboral que señalaba que había trabajado como administradora en la empresa TYC Brasil S.A.C. entre noviembre de 2020 y febrero de 2024. Este documento acreditaba más de tres años de experiencia administrativa, un requisito clave para ocupar el puesto dentro del Congreso.

No obstante, la veracidad del certificado comenzó a ser cuestionada tras analizarse algunos detalles del documento. Según los registros públicos, la persona que firmó el certificado, Kenny Douglas Núñez Butrón, habría adquirido la empresa recién en junio de 2024, es decir, meses después de que supuestamente concluyera el periodo laboral que el documento certifica. Esta inconsistencia ha despertado dudas sobre la autenticidad de la información presentada.

Es por ello que el congresista Eduardo Salhuana, mostró que los documentos entregados por la modelo fueron verificados por la Oficial de Personal del Congreso y aseguró que son veraces.