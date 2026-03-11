Premier Denisse Miralles mantendrá reunión con bancada Honor y Democracia, asegura Jorge Cueto

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista José Cueto informó que este miércoles 11 de marzo, la bancada a la que pertenece, Honor y Democracia, mantendrá una reunión con la premier Denisse Miralles, con la finalidad de oír sus planteamientos en torno al próximo pedido del voto de confianza.

Dispuestos a escuchar al Ejecutivo

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario indicó que la agrupación política ha tomado la decisión de escuchar el plan de Gobierno que expondrá el Gabinete Ministerial de Miralles.

Ello, no solo en la reunión que mantendrán este marte en horas de la tarde, sino también durante la presentación del Gabinete en el Pleno del Congreso, el próximo 18 de marzo, en donde solicitarán oficialmente el voto de confianza.

"Vamos a dar algunos planteamientos que pensamos. Vamos a escuchar las propuestas de la señora (Denisse Miralles) y ahí tomaremos una decisión después de hablar con ella", dijo a Canal N, el último martes 10 de marzo.

Harán oír sus planteamientos

Según Cueto, desde la bancada de Honor y Democracia se manifestarán algunos planteamientos en torno a las diversas problemáticas del país, como la actual crisis energética y la ola de inseguridad ciudadana.

Asimismo, la bancada estará dispuesta a escuchar las propuestas que mencione la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sobre las situaciones en los diversos sectores del Estado. El parlamentario precisó que no tienen conocimiento sobre la participación de más ministros.

"Vamos a tener la reunión mañana, creo que (Denisse Miralles) está pidiendo reunirse con varias bancadas, me imagino que lo que nos va a decir es un adelanto de lo que quiere hablar en el Pleno", indicó Cueto.

Sobre pedido del voto de confianza

Cabe mencionar que, el Gabinete Ministerial de Denisse Miralles solicitará el próximo miércoles 18 de marzo, ante el Congreso de la República, el voto de confianza. Así se acordó tras una reunión entre la premier y el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Como se recuerda, la premier se pronunció ante los anuncios de diversas bancadas que afirmaron no votarán a favor de otorgar la cuestión de confianza al Gabinete Miralles. Sobre esto, indicó que es prematuro tomar una decisión antes de oírla frente al Pleno.

"No debería negar una confianza si ni siquiera ha escuchado el planteamiento nuestro, si ni siquiera han visto a detalles el plan y las acciones que está realizando el Ejecutivo", subrayó.

En conclusión, la premier Denisse Miralles está buscando mantener reuniones con las bancadas del Congreso con la finalidad de hacer oír sus planteamientos en torno al manejo del país, en el marco de la pronta solicitud del voto de confianza de su Gabinete.