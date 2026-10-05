Famoso INFLUENCER vive momento de tensión tras presenciar un asalto mientras grababa un video

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un conocido influencer y creador de contenido mexicano fue testigo de un asalto mientras grababa un video para sus redes sociales. La reacción del youtuber se volvió viral y generó cientos de comentarios de sus seguidores.

Influencer y creador de contenido fue testigo de un robo

De acuerdo al material audiovisual, el famoso influencer y creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, se encontraba en Barcelona. En uno de sus recorridos, el youtuber decidió agarrar su cámara y comenzar a grabar contenido para subirlo a sus cuentas oficiales en redes sociales; sin embargo, fue testigo de un lamentable hecho.

El youtuber mexicano, conocido por documentar sus viajes y experiencias alrededor del mundo, estaba filmando un video sobre el sistema de bicicletas públicas en la ciudad cuando presenció un asalto en plena vía pública a unos transeúntes.

Mientras relataba detalles sobre la facilidad del uso de las bicicletas y reflexionaba sobre la seguridad de dejar pertenencias a la vista, la teoría se convirtió en hecho: un hombre que circulaba en bici se acercó a unas personas y les arrebató un objeto antes de huir a toda velocidad.

Reacción de Luisito Comunica tras presenciar el robo

Al percatarse de lo sucedido, Luisito reaccionó e intentó perseguir al presunto ladrón. Sin embargo, el sujeto logró alejarse a bordo de su bicicleta, por lo que el creador de contenido mexicano comenzó a gritar "ladrón, ladrón", en un intento de alertar a quienes se encontraban cerca de la escena y para ayudar a las víctimas.

"Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo. Entonces empiezo a gritar también con ellos: '¡Ladrón, ladrón!'", expresó Luisito Comunica. El hecho se habría suscitado mientras creaba contenido para colaborar con creadores como Jordi Wild e Ibai Llanos.

Finalmente, el creador de contenido calificó la situación como "de adrenalina". "Y pobres de mis carnales que les robaron su bolsa. (...) Ojalá no tuvieran ahí un pasaporte o algo así", acotó.

Luisito Comunica es testigo de un robo en plena calle durante su breve estancia en Barcelona. "Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo. Entonces empiezo a gritar también con ellos: '¡Ladrón, ladrón!'. Qué situación tan de adrenalina. Y pobres de mis carnales que les robaron su bolsa, güey. Ojalá no tuvieran ahí un pasaporte o algo así." Lee también Futbolista sorprende al anunciar que será padre por primera vez junto a influencer: "La familia crece" October 3, 2026

¿Quién es Luisito Comunica?

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en redes sociales como 'Luisito Comunica', nació un 20 de marzo de 1991 en Puebla de Zaragoza, México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y hoy por hoy es una de las celebridades más reconocidas en internet por sus blogs y contenido humorístico, además de ser un exitoso empresario.

Para Luisito Comunica, la experiencia en Barcelona dejó una huella inesperada: fue testigo de un asalto durante su recorrido por la ciudad española. La publicación continúa generando interés entre los internautas, especialmente por la inesperada reacción del famoso creador de contenidos e influencer mexicano.