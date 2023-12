Presidenta Dina Boluarte pide a Fiscalía y PJ que "no suelten" a delincuentes capturados por PNP

La presidenta Dina Boluarte pidió a la Fiscalía y el Poder Judicial (PJ) "no soltar" a los delincuentes que son capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP), ello luego de realizarse una manifestación gremial contra la criminalidad que azota al país.

Desde Palacio de Gobierno, donde dio un balance sobre su primer año de gestión, la mandataria de la República hizo hincapié en el caso 'Bunker de Pachacámac', que evidenció la negligencia de una jueza al liberar a siete presuntos delincuentes ante la "ausencia de pruebas".

"Hago un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que aquellos delincuentes que son capturados no los suelten. Los que capturaron en una intervención en Pachacamac, dos semanas después, hirieron a dos Policías. Todos tenemos que unirnos frente a esa lacra de la sociedad", expresó.

En ese sentido, afirmó que su gestión está trabajando para darle las mejores condiciones a los efectivos. "Hemos sacado 36 normas para acelerar el trabajo de la Policía Nacional del Perú y que estén cubiertos de manera legal y puedan resolver la criminalidad", sostuvo.

Como se recuerda, la magistrada Leny Zapata ordenó poner en libertad a presuntos delincuentes, que fueron detenidos por la Policía Nacional en un búnker ubicado en Pachacámac. La intervención fue realizada el último 22 de noviembre del 2023.

"No superaría los cinco años de la pena privativa de la libertad, por lo tanto, no es idónea, no es necesaria", argumentó Zapata Andia en la audiencia del caso.