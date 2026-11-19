19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros encabezada por el premier Luis Galarreta, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que ya se implementaron retenes militares en los penales El Milagro y Ancón I, y que actualmente se trabaja para extender la medida a los establecimientos penitenciarios Castro Castro y Challapalca, en Tacna.

El titular del sector señaló que se irán sumando más retenes militares conforme sea requerido, incluyendo al de Cochamarca, en Pasco. Además, precisó que el control alcanza por igual a las visitas, los abogados, el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los propios efectivos de las Fuerzas Armadas que prestan servicio en dichos puntos.

Controles estrictos para el acceso

De acuerdo con lo expuesto por Belaunde, la finalidad de estos retenes es impedir el ingreso de cualquier objeto prohibido a los centros de reclusión.

Asimismo, el ministro desestimó los cuestionamientos sobre presuntos riesgos a la salud por los equipos de revisión, aclarando que las bandejas de rayos X con ondas ionizantes se emplean únicamente para paquetes, botas o alimentos, mientras que las personas pasan por arcos detectores de metales que no emiten ese tipo de radiación: un esquema similar al de los aeropuertos.

Reforma penitenciaria, infraestructura modular y bloqueo de señal

El ministro enmarcó el despliegue militar y la intervención del sector en la coordinación del Comando Unificado entre Interior, Justicia y Defensa, así como en las normas aprobadas en la sesión del Consejo de Ministros para fortalecer el control de los penales y enfrentar el crimen organizado

Cabe señalar que este anuncio se da tras los decretos legislativos aprobados este jueves orientados a reformar el Sistema Penitenciario Nacional, modernizar la estructura orgánica del INPE, crear el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas y encargar al Mindef la ejecución de obras carcelarias para reducir el hacinamiento.

Belaunde detalló que el control perimetral abarca tanto el muro externo como la franja comprendida entre este y el muro de contención de los internos, espacio donde el sector proyecta ampliaciones como la construcción de nuevos pabellones en El Milagro para 3.600 internos adicionales.

Asimismo, indicó que las edificaciones emplearán sistemas modulares con encofrado continuo e integral y malla metálica intermedia para bloquear señales de telefonía celular e internet, apoyándose en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y mecanismos institucionales para ejecutar obras a menor costo y mayor rapidez.

Los anuncios del ministro y las medidas aprobadas buscan endurecer el control sobre los accesos y la infraestructura de los penales mediante la participación directa de las Fuerzas Armadas. Con los retenes ya operativos y el avance de las normas de reforma, el reto estará en concretar su despliegue y ejecutar las obras anunciadas.