Presidente Balcázar sobre renuncia de Hugo de Zela: "Es un hombre inteligente, pero uno tiene sus deslices"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A más de una semana de su renuncia a la Cancillería, el presidente José María Balcázar se pronunció este jueves 30 de abril en Exitosa sobre la decisión tomada por Hugo de Zela, en medio de la polémica generada por la firma del contrato para la adquisión de una flota de aviones F-16 a Estados Unidos.

Como se recuerda, el ahora exministro de Relaciones Exteriores, oficializó su dimisión a través de una carta donde expresó abiertamente su desacuerdo con lo planteado por el jefe de Estado sobre el proceso de compra, el cual consistía en que su sucesor o sucesora debería asumir dicha responsabilidad por ser un Gobierno de transición.

Respuesta al excanciller

Durante la entrevista que brindó en exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el presidente Balcázar fue consultado sobre el cambió en la Cancillería. Pese a lo acusado en su contra, afectación a la seguridad nacional y los intereses nacionales, el titular del Ejecutivo destacó la trayectoria del saliente exministro; no obstante, dejó a entrever que su salida fue precipitada por él mismo.

Según lo que expresó el presidente, quien no olvidó que lo llamaran "mentiroso", fue que De Zela sí sabía de las negociaciones secretas de Estado a Estado para la compra de los aviones y que, por lo tanto, debió informarle al detalle sobre su situación, porque según lo estipulado, no se permitía la intervención ni la suya ni la del ministro de Economía y Finanzas.

"Bueno, pero ese tema yo lo he cerrado. No tengo ningún problema más con Hugo de Zela, es un hombre bueno y si hay un desliz que ha cometido, efectivamente propició para que yo lo cesara en el cargo de ministro", indicó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el presidente José Balcázar respondió a Hugo de Zela luego de que este último señalara que habría mentido respecto a la compra de aviones F-16. Indicó que el excanciller sabía del proceso, y que sus declaraciones le parecen... pic.twitter.com/YXZjkCUoma — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

Descarta crisis con Estados Unidos

Tras la polémica en torno la firma del contrato de los aviones F-16, José María Balcázar indicó que no ha vuelto a tener comunicación directa con el embajador de los Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro. En ese sentido, indicó que está predispuesto a conversar con el diplomático, pese a las palabras que tuvo contra el Perú si en caso no se concretaba el acuerdo.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

"En estos momento no hay (comunicación con la embajada), pero en cualquier momento se puede reiniciar. No tenemos ningún problema, en temas que estamos viendo en seguridad nacional, está interesante", mencionó.

Asimismo, recordó que este sábado 2 de mayo se conmemora el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Estados Unidos Bajo esta premisa, descartó una crisis con Washington tras la demora de la suscripción del contrato de compra de aviones, señalando los beneficios del acuerdo en el contexto geopolítico para el país de Donald Trump y desde lo comercial que significa para nuestro país expandir productos a Norteamérica.

El mandatario se refirió así sobre toda la polémica generada por la firma del contrato para los aviones F-16, la cual generó la renuncia de Hugo de Zela y un duro pronunciamiento desde la embajada de los EE. UU. en Lima por un eventual aplazamiento de la suscripción.