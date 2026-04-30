Capturan en Venezuela a 'Erika 'N': Suegra acusada de asesinar a ex reina de belleza Carolina Flores

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Elementos de Interpol México, en coordinación con autoridades de Venezuela, detuvieron en Caracas a Erika María 'N', suegra de la ex reina de belleza Carolina Flores y a quien acusan de asesinarla a balazos en su casa, en un video que quedó grabado por una cámara de seguridad.

Una intervención importante en Venezuela

Gracias a la emisión de una notificación roja de Interpol se dio con el paradero de la mujer que fue arrestada de forma inmediata, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Además, precisó que la intervenida permanece en custodia en Venezuela, mientras se llevan a cabo los procedimientos para su traslado a México.

"La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país (Venezuela), en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México", informó la dependencia a través de sus canales oficiales.

Cabe indicar que, el fallecimiento de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California ocurrió el pasado 15 de abril en su domicilio de la colonia de Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Allí fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza, según los reportes preliminares.

Según la investigación, tras el hecho de sangre se integró la carpeta correspondiente que permitió establecer la probable participación de la mujer cuyo nombre completo es Erika Guadalupe Herrera Coriand. Con base en los datos de prueba recabados, el pasado 17 de abril. A un día de presentada la denuncia un juez de control otorgó la orden de aprehensión.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María... pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Hijo de la detenida la responsabilizó de crimen

Hay que mencionar que, según el expediente, Alejandro 'N', esposo de la víctima, indicó ante agentes de la Policía de investigación que su madre, Erika 'N', habría sido la responsable del asesinato, presuntamente por diferencias personales entre ambas.

Sin embargo, el día de los hechos permitió que la fémina y fue hasta el día siguiente cuando acudió a denunciarla. Por ahora, el proceso continuará con la Fiscalía General de la República, que deberá coordinar la extradición para que pueda ser puesta a disposición de las autoridades mexicanas y se cumpla la orden de aprehensión.

En medio de las investigaciones que ayuden a esclarecer el crimen contra Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California que hallada sin vida en su hogar con heridas de arma de fuego en la cabeza, Interpol México en conjunto con autoridades venezolanas capturaron a la principal sospechosa de este caso su suegtra identificada como Erika María 'N', en Caracas.