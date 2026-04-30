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Gobierno impulsará crédito suplementario para Becas Bicentenario en el extranjero: "Que los becarios se comprometan a volver"

El presidente José Balcázar indicó que el Gobierno impulsará un crédito suplementario para financiar las Becas Bicentenario en el extranjero, pero los becarios tendrán que comprometerse a retornar al país.

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/04/2026

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En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar señaló que el Gobierno impulsará un crédito suplementario para financiar las Becas Bicentenario en el extranjero. Sin embargo, precisó que este apoyo estará sujeto a una condición: que los becarios se comprometan a regresar al país para aportar con sus conocimientos al desarrollo del Perú.

Habrá crédito suplementario para Becas Bicentenario, pero con una condición

Luego de conocerse que el Programa de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que no se realizará una nueva convocatoria de Beca Generación del Bicentenario este 2026, el mandatario de transición fue consultado sobre si brindará apoyo a aquellos profesionales peruanos que han sido admitidos a las mejores universidades del mundo, pero que por cuestiones económicas para financiar estas becas.

Al respecto, sostuvo que es un defensor de la creación de nuevas univesidades "desde Puno hasta el norte del país" y consideró que "la educación y la formación tecnológica es el único instrumento" que conducirá a "un verdadero desarrollo", lo cual está demostrado en todos los pueblos del mundo. "Sin educación no hay desarrollo", resaltó.

"Nosotros estamos impulsando un crédito suplementario para poder cumplir con ese tipo justificadísimas razones para que podamos financiar ese tipo de becas. La única condición que estamos poniendo es que de acuerdo con los informes últimos más del 90% de becarios que van al extranjero financiados por el Estado no regresan", señaló.

El Congreso deberá dar el presupuesto

Bajo esa premisa, el presidente refirió que primero deberá ser el presupuesto que dará el Congreso y que con ello se podría solucionar esta situación. Además, sobre la Beca 18 señaló que también se verá beneficiada.

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"Es necesario impulsar este tipo de becas, pero como no nos han dado presupuesto. Yo creo que es el momento con un Parlamento que está de salida la mayoría pedirles que lo más pronto lo agenden para tener esa posibilidad de cumplir con el anhelo de todos los peruanos", puntualizó.

En tanto, explicó que los fondos que serán asignados para este presupuesto "provienen de los impuestos del pueblo" por lo que consideró que se debe propiciar que la educación se mejore.

"Mejorar las condiciones acá para que la gente que vuelva retribuya en parte a los peruanos lo que estamos haciendo con esfuerzo", enfatizó el presidente de la República.

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Es así que, el presidente José María Balcázar indicó que se brindará un crédito suplementario para Becas Bicentenario en el extranjero, pero que única condición será que los beneficiarios retornen al país 

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