Alejandra Baigorria se luce con otro HOMBRE tras ignorar su primer aniversario con Said Palao

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Y Said Palao? Alejandra Baigorria sorprende al lucirse con un misterioso hombre en China tras ignorar y no publicar nada relacionado a su primer aniversario de bodas con el chico reality de 'Esto es Guerra' (EEG).

Alejandra Baigorria ignoró aniversario de bodas con Said Palao

El pasado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraban su primer aniversario de bodas, pero mientras que el chico reality compartía un emotivo mensaje en sus redes sociales haciendo mención especial a su esposa por un año de haberse dado el sí en el altar, la 'Gringa de Gamarra' tuvo una fría reacción: ¡ignoró por completo la fecha!

"Hoy además cumplimos un año de casados, y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido", escribió Said, pero por su parte, la empresaria y exchica reality, no respondió, ni publicó imágenes o mensajes que evidencien su felicidad por cumplir un año de casada.

Como se recuerda, la relación de la pareja está en la "cuerda floja" luego del polémico ampay a Said en Argentina donde se le vio junto a otras mujeres. Tras ser cuestionada de aparentemente haber perdonado a su esposo, 'Ale' solo demostró estar enfocada en su vida profesional y emprendimientos.

Alejandra Baigorria captada con otro hombre en China

Alejandra Baigorria, en las últimas horas, compartió en sus redes sociales, precisamente en Instagram, momentos de su estadía en China, país en el que hace algunas compras para seguir implementando mejor sus negocios en Lima. Sin embargo, una escena no pasó desapercibida por sus seguidores y encendieron las alarmas y la alerta en la farándula peruana.

La empresaria se lució a bordo de una moto junto a otro hombre mientras está lejos de Said Palao. Como era de esperarse, las preguntas sobre la identidad del misterioso sujeto no tardaron en aparecer entre los fans de la 'Rubia'.

"Por China con Comisión. Vamos Comisión, no me voy a quedar. Comisión esto es en contra, la policía. (No pasa nada) ¿No pasa nada?", se le escucha decir en un inicio a Alejandra Baigorria.

¿Quién es el hombre que se lució junto a Alejandra Baigorria?

Seguidamente, en una historia, explicó que el hombre a quien llama 'Comisión' no sería un personaje nuevo en su vida, sino un amigo que tiene desde el año pasado y que la ayuda a conocer el país asiático.

"Yo siempre haciendo locuras. Comisión es nuestro amiguito desde el año pasado", precisó para despejar las dudas de todos por verla junto a este hombre tras haber ignorado su primer aniversario de bodas.

Es así como en medio de los cuestionamientos por haber ignorado su primer aniversario de boda con Said Palao, Alejandra Baigorria explicó que el hombre que se luce junto a ella en China sería nada más ni nada menos que un amigo que conoció hace un año.