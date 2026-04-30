Balcázar promete construir nueva Carretera Central y vía en el norte ante eventual visita de León XIV

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que su gobierno dará inicio a la construcción de la nueva Carretera Central y de una vía en el norte en el marco de una posible visita del papa León XIV al Perú.

Balcázar promete proyectos viales por visita del Papa

El representante del Ejecutivo afirmó que su gestión se encuentra ejecutando diversas iniciativas viales ante la eventual visita del Sumo Pontífice entre los meses de noviembre y diciembre.

Entre estos proyectos se encuentra la nueva Carretera Central, que se encontraría en etapa de coordinación con el gobierno regional de Junín para una pronta ejecución antes del fin de su mandato transitorio.

"Estamos coordinando con el GORE de Junín y todas las autoridades de la región, estamos en las mejores relaciones para poder iniciar. Lo que nunca se pensó hacer, mi gobierno lo va a hacer", refirió.

Asimismo, señaló la construcción de vías en la selva, el Cusco y Lambayeque, exactamente entre Ferreñafe e Incahuasi. Sobre ello, indicó que estos últimos proyectos contarán con el apoyo del Ejército del Perú.

"Estamos haciendo lo que antes no se hizo, tratando de ser más efectivos", dijo.

Visita de Papa León XIV a Perú en duda

La agenda internacional del papa León XIV ha tomado un giro inesperado y pone su visita a Perú en incertidumbre, tal como había anunciado hace unos meses la Conferencia Episcopal Peruana.

Y es que, tras ser consultado sobre sus próximos viajes a países de América Latina, entre ellos Perú, Argentina y Uruguay, el sumo pontífice solo atinó a decir de manera escueta: "No confirmado. Vamos a ver".

Si bien expresó que mantiene "grandes deseos" en realizar esta gira latinoamericana, subrayó que, por ahora, dicho itinerario continúa siendo solo un proyecto y que no hay confirmación oficial de fechas ni de ciudades a visitar.

Como había trascendido, el papa Robert Prevost tendría la intención de visitar cuatro ciudades de Perú en su viaje. Una de ellas sería Lima, otra Chiclayo, y otras dos en la sierra y en la selva.

En un anterior diálogo con Exitosa, Balcázar había indicado que la visita del Pontífice contaría con la seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que no tenga ningún tipo de dificultades.

En el marco de esta posible venida del Papa León XIV, el presidente del Perú ha reiterado que su gestión viene coordinando la ejecución de distintos proyectos viales para darle la bienvenida.