José Balcázar sobre nuevo financiamiento a Petroperú: "Hemos puesto una condición: tiene que cambiarse el directorio"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Balcázar se pronunció sobre un nuevo financiamiento a Petroperú y señaló que su gobierno ha establecido una condición clara para avanzar en ese proceso.

En diálogo con Exitosa, el mandatario marcó distancia de anteriores decisiones gubernamentales y estableció una condición innegociable antes de autorizar cualquier respaldo económico. El mandatario afirmó que debe realizarse un cambio en el directorio de la empresa estatal como requisito previo para cualquier respaldo económico.

"Hemos puesto una condición, tiene que cambiarse el director de Petro Perú", enfatizó el jefe de Estado,

Cuestionamientos a la gestión actual

Durante la entrevista, Balcázar fue crítico con el manejo previo de Petroperú. Señaló que existen serias dudas sobre la administración de los fondos entregados en el pasado, lo que ha generado desconfianza en torno a nuevas inyecciones económicas.

El presidente advirtió que se han detectado situaciones irregulares, como privilegios a proveedores y decisiones financieras poco justificadas. Incluso cuestionó el reparto de utilidades en una empresa que, según dijo, no registra ganancias reales.

"Eso le acusa una mala administración, donde hay privilegios para los proveedores, para sus pagos, inclusive hay reparto de utilidades en una empresa que no produce ningún tipo de utilidad", indicó el presidente de la republica.

En ese sentido, sostuvo que la permanencia del actual directorio impide garantizar un uso eficiente y transparente del dinero público.

"Mientras no tengamos funcionarios que apunten a hacer un buen manejo de los recursos económicos, es necesario poner orden", afirmó.

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Nuevo enfoque para el financiamiento

Balcázar también detalló que su gobierno busca implementar un esquema más riguroso para el financiamiento de Petroperú. La idea es que los recursos no sean entregados directamente, sino administrados bajo mecanismos que aseguren control y fiscalización.

El mandatario recalcó que Petroperú cumple un rol estratégico en el sector energético, por lo que su estabilidad es importante para el país. Sin embargo, insistió en que ello no justifica mantener estructuras que, a su juicio, han demostrado deficiencias.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que la prioridad de su gestión es garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Bajo esa línea, el cambio del directorio aparece como el primer paso para recuperar la confianza y viabilidad de la empresa estatal.

La decisión de condicionar el financiamiento a un cambio en el directorio refleja una apuesta por el control y la reestructuración, en un contexto donde la empresa enfrenta cuestionamientos y un futuro aún incierto.