BCR emite nueva moneda de S/1 por los 200 años de relaciones entre Perú y EE.UU.: ¿Cómo luce?

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nueva moneda de un sol peruano se sumará a la colección de piezas conmemorativas emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR). En esta oportunidad, se trata de una moneda de plata que celebra los dos siglos de amistad y cooperación diplomática entre Perú y Estados Unidos. En esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre esta singular pieza numismática.

¿Cómo luce la moneda de S/1 por el bicentenario de relaciones con EE.UU.?

Mediante la circular N° 0009-2026-BCRP, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú dispuso poner en circulación un nuevo sol peruano haciendo uso de sus facultades atribuidas en los artículos 42°, 43° y 44° de su Ley Orgánica.

Según indica el documento, con fecha del 29 de abril, la moneda de plata es "alusiva al bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América".

En cuanto a sus características visuales, la moneda destaca por incluir en su reverso la histórica ciudadela inca de Machu Picchu, por su lado izquierdo, junto con la icónica 'Freedom Tower' de Miami, por el extremo derecho.

Nuevo sol peruano en conmemoración por el bicentenario diplomático entre EE.UU. y Perú. Foto: difusión

Se precisa que la maravilla histórica de Perú se encuentra acompañada de la fecha 1826, mientras que el monumento estadounidense tiene a su lado la fecha 2026. Asimismo, circundando la parte superior se aprecia el texto "200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS" y por debajo la frase "PERÚ - USA".

Mientras tanto, en el lado anverso de la moneda figura el Escudo de Armas con el texto "BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ", el año de acuñación y la denominación "UN SOL".

¿Cuáles son las características de la moneda?

Según indica el BCRP mediante la circular, las características de la moneda son las siguientes:

Denominación : S/ 1,00

Aleación : Plata 0,925

Peso fino : 1 onza troy

Diámetro : 37,00 mm

Calidad : Proof

Canto : Estriado

Año de acuñación : 2026

Emisión máxima : 5 000 unidades

En la parte fin de la circular, se resuelve otorgar curso legal de la moneda a partir de su circulación este 30 de abril de 2026. Además, se dispone difundir el precio de la pieza en el portal virtual del Banco, mismo que será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.

En conclusión, La moneda conmemorativa por las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos se encontrará en circulación desde hoy 30 de abril, indica el BCR.