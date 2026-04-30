José Balcázar aclara polémica sobre compra de aviones F-16 a EE.UU.: "El contrato no se podía parar"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/04/2026
El presidente de la República, José María Balcázar, visitó los estudios de Exitosa este jueves 30 de abril para hablar sobre la polémica que se generó en torno a la compra de aviones F-16 Block 70 a los Estados Unidos sellado días atrás.
El jefe de Estado ratificó su postura de que la adquisición debía ser llevado a cabo por el nuevo gobierno entrante a partir de julio de este año. Sin embargo, también reconoció que las negociaciones estaban muy avanzadas como para ser postergadas.
"No me retracto de eso en el sentido que este tipo de endeudamiento sea conocido por el nuevo gobierno porque nos falta poquísimo tiempo. Ese contrato ya estaba terminado, no se podía parar y se tenía que dar el adelanto correspondiente y en eso me parece que el contrato ya se selló entre el comprador y el vendedor", indicó.
