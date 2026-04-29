Perú Libre no define su apoyo a Roberto Sánchez en eventual segunda vuelta contra Keiko Fujimori

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el congresista Américo Gonza afirmó que Perú Libre no ha definido si respaldará la candidatura de Roberto Sánchez en una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. "Nosotros en Perú Libre como partido no hemos tenido un acuerdo", señaló, añadiendo que Sánchez "se ha copiado casi todo" el ideario de su partido.

Gonza fue enfático al cuestionar la autenticidad del candidato de Juntos por el Perú: "Si se trata como persona, no, es muy falso". Sin embargo, reconoció que el fujimorismo representa un antagonismo histórico para su agrupación, lo que podría llevarlos a apoyar a Sánchez bajo la condición de que sea coherente con el ideario de izquierda. "Nos veremos forzados a apoyar ese ideario", añadió.

Cambio de discurso

El parlamentario criticó que Sánchez haya moderado su discurso político de cara a la segunda vuelta, señalando que ahora afirma no ser socialista y que busca desvincularse de Antauro Humala.

Para Gonza, estas acciones reflejan una ausencia de convicciones reales, recordando que algo similar ocurrió tras la llegada de Pedro Castillo al poder, siendo que le sugirió no cambiar el planteamiento original con el que había sido elegido.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, señaló que el partido no ha tenido un acuerdo para definir el respaldo a Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta. Indicó que él ha copiado su ideario, que es una persona... pic.twitter.com/IV0fwpSbr0 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

Por otro lado, el parlamentario recordó que Perú Libre no logró superar la valla electoral en los comicios y que sus congresistas ocuparán curul solo hasta el 28 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso bicameral. Gonza, lejos de mostrarse preocupado, aseguró que el partido "renacerá de las cenizas" y que aún conserva un voto duro que podría permitirle regresar en un próximo período.

Perú Libre no apoyará censura de Balcázar

El congresista adelantó además que la bancada de Perú Libre no apoyará la moción de censura contra el presidente José María Balcázar. Señaló que no es el momento adecuado, dado que faltan menos de tres meses para el cambio de gobierno

"Creo que ya no es momento de firmar mociones de censura, hay que dejar que termine su período. A estas alturas, ¿dónde y quién va a juramentar?", expresó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, consideró que no es momento de censuras, en referencia al presidente José Balcázar. Indicó que se debe dejar que termine su periodo a cargo del Ejecutivo.



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La postura de Perú Libre refleja la tensión interna de la izquierda peruana frente a la segunda vuelta. Aunque Gonza cuestiona duramente a Sánchez, el antagonismo con el fujimorismo podría forzar un apoyo condicionado.

El desenlace dependerá de cómo se reconfigure el discurso del candidato y de la capacidad de Perú Libre de mantener su influencia política pese a quedar fuera del próximo Congreso.