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Importante aclaración

José Balcázar asegura que aumento de presupuesto a Fiscalía debe solicitarse al Congreso: "Depende de ellos"

En diálogo con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, aseguró que el Ejecutivo no tiene más recursos como para incrementar el presupuesto del Ministerio Público ya que ello debe ser exigido ante el Congreso de la República.

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/04/2026

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En diálogo exclusivo con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, se refirió sobre el reciente pedido de la Fiscalía para que se le aumente el presupuesto asignado para este 2026 el cual señalaron que no es suficiente para cumplir con todos sus deberes ante el país.

Aumento de presupuesto debe ser solicitado al Congreso

Como se recuerda, días atrás el propio fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó en este medio que cuentan con un déficit de millones de soles dentro de los recursos económicos asignados para este 2026 que no era suficiente para operar. Incluso, aseguró que sino hay un aumento de presupuesto, deberán despedir a cientos de trabajadores afectando considerablemente sus labores.

Respecto a ello, el jefe de Estado dejó en claro que el Ejecutivo no cuenta con la capacidad de entregar recursos económicos a cualquier entidad. En el caso del Ministerio Público, estos tienen que presentar sus exigencias ante el Congreso de la República, exactamente en la Comisión de Presupuesto para que su reclamo sea escuchado.

"Para esa situación de presupuestos tiene que justificarse por resultados. Depende nada más que del Congreso, no de nosotros. No tenemos presupuesto mayor que el que está pidiendo el Ministerio Público, tiene que pedirlo al Parlamento", indicó.

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Crisis de fiscales de la Nación afectó

Seguidamente, el jefe de Estado señaló que la actual situación que vive el Ministerio Público se gestó en el 2025 cuando se generó una crisis en el cargo de fiscal de la Nación a raíz de la irrupción de Patricia Benavides y la posterior salida de Delia Espinoza.

Luego de ello, Tomás Aladino Gálvez asumió como titular de la Fiscalía de manera interina, hasta que luego fue elegido formalmente por la Junta de Fiscales Supremos. Según el mandatario, esta situación no permitió que los requerimientos del Ministerio Público para el 2026 puedan ser escuchados como se esperaba.

"Eso se debe no a la culpa del Ejecutivo, sino a que no se pudo articular en la Comisión de Presupuesto del Congreso porque hubo una crisis de fiscales de la Nación que no permitió que sus representantes discutieran su presupuesto debidamente y lo sustentarán y ahí es que no se le aumentó", añadió.

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En resumen, el presidente de la República, José María Balcázar, aseguro que la Fiscalía debe solicitar aumento de presupuesto al Congreso de la República y no al Ejecutivo. Según indicó el mandatario, no cuentan con mayores recursos a los ya asignados.

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