Renovación Popular exige a José Balcázar rectificar sus "ofensas al pueblo judío" en un plazo de 24 horas

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras las recientes declaraciones del presidente José Balcázar sobre el rol de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, la bancada de Renovación Popular expresó su rechazo, calificándolas de "ofensas deplorables y desastrosas". Por ello, le exigió rectificarse y pedir disculpas públicas en un plazo de 24 horas.

La polémica se originó este miércoles 29 de abril, cuando el jefe de Estado, durante su discurso en la ceremonia de aniversario de la Cámara del Comercio de Lima (CCL), citó el libro Los enemigos del comercio de Antonio Escohotado, afirmando que los judios tuvieron responsabilidad por el conflicto bélico.

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