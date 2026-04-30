Carlos Álvarez descarta fraude en elecciones generales, pero aclara: "Hay muchas cosas oscuras"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los hechos ocurridos durante las elecciones generales del 12 de abril continúan generando polémica entre los candidatos que se han visto afectados. Un ejemplo de ello es el reciente pronunciamiento de Carlos Álvarez donde volvió a hacer hincapié sobre las irregularidades presentadas aquel día donde miles de peruanos no pudieron ejercer su voto por la falta de material electoral.

Descarta fraude, pero reclama por irregularidades

En primer lugar, el expostulante por el partido País para Todos lamentó que el país continúe atravesando por una grave crisis de inseguridad la cual cobra vidas casi a diario. Luego, responsabilizó a los actuales integrantes del Congreso de la República de no hacer absolutamente nada por ello, pero que de igual manera buscaron reelegirse en estos comicios.

Tras ello, el actor cómico se refirió a los cuestionamientos reportados durante la jornada de las elecciones generales que tanta polémica han generado. Para aclarar, el político descartó cualquier existencia de fraude como si lo han hecho otros candidatos, pero dejó en claro que las 'cosas oscuras' que ocurrieron le robaron los votos tanto a él como a otros postulantes.

"Pienso que estas elecciones no fueron para nada limpias, pienso que hay muchas cosas oscuras. No se puede decir fraude porque no pinta como tal, pero si hubieron irregularidades gravísimas que inclinaron las balanza donde ellos quisieron inclinarla. A un solo candidato no le robaron los votos, nos robaron a muchos", indicó.

Critica el voto de la gente y parciales resultados

Posteriormente, arremetió contra Roberto Sánchez por su virtual pase a la segunda vuelta de estas elecciones generales a pesar de la presencia de Antauro Humala en su plancha presidencial. Según precisó, el hermano de Ollanta es un asesino de policías que ya se denomina ministro del Interior en caso de llegar a Palacio.

Keiko Fujimori también fue parte de sus cuestionamientos apuntando principalmente contra la gente que había manifestado que no volvería a votar por ella, pero que de igual forma continúa en carrera por la presidencia.

Su conclusión es que ninguno de estos postulantes va solucionar los problemas del país ya que su único propósito es buscar curules para seguir aferrándose al poder.

En resumen, Carlos Álvarez volvió a criticar las irregularidades ocurridas en las elecciones generales del 12 de abril asegurando que a él y a otros candidatos le robaron los votos. Sin embargo, descartó rotundamente la existencia de fraude electoral como se ha dicho en las últimas semanas.