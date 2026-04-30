Influencer descubre que su novio le es INFIEL y lo expone en televisión nacional

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una influencer se volvió viral tras dar a conocer que descubrió que su novio le era infiel y no dudó en exponerlo en vivo en televisión nacional. El caso generó polémica en las redes sociales. ¿De qué creadora de contenido se trata?

Influencer expone infidelidad de su novio en TV

Una joven influencer argentina ha generado revuelo en las redes sociales y no necesariamente por el tipo de contenido que comparte con sus seguidores en TikTok, sino por una inesperada revelación. Pues bien, a través de la famosa plataforma china, se aprecia en un inicio cómo la creadora de contenido identificada como Marriah se acerca hasta un reportero.

Seguidamente, el periodista le consultaba sobre su asistencia a un evento, pero ella decidió ignorar el tema y aprovechar las cámaras de televisión argentina para exponer a su entonces pareja por haberle sido infiel.

"Vengo hace seis horas porque estoy buscando a mi novio porque sé que trajo a la p*** de acá", precisó en el video que causó gran revuelo entre sus seguidores.

A partir de entonces, la joven se volvió viral y comenzó a recibir miles de mensajes de personas que querían saber lo que había pasado. Es por ello, que Marriah decidió dar mayores detalles en un nuevo video precisando cómo descubrió la infidelidad de su novio y por qué decidió exponerlo públicamente.

¿Cómo descubrió a su novio infiel?

"Ojo de loca no se equivoca", precisó la influencer argentina. Luego aclaró que tras un tiempo separados, decidió volver con su entonces novio pero las desapariciones por varios días y la total ausencia le hizo especular y buscar dentro de su Instagram, llevándose la desagradable sorpresa de una misteriosa relación con una mujer extraña.

De pronto, reconoció a su novio en las historias de esa mujer en un plan romántico. No dudó en buscarlo en la inauguración de una tienda comercial en su ciudad, pero no los encontraba y él tampoco contestaba el celular, así que se dio la oportunidad de aparecer en una entrevista en la televisión, donde no contestó lo que le preguntaron, pero sí dijo que había ido a buscar a su novio con su amante.

Marriah explicó que tras exponer la infidelidad de su novio en vivo y no tener respuestas claras por parte del hombre que creía el amor de su vida, decidió dar por terminada la relación.

Expuso a su pareja ante todos sus conocidos

Finalmente, en el video que se volvió viral en redes sociales, la joven argentina precisó que se quedaba contenta con haber expuesto la infidelidad de su pareja en televisión y así todos sepan la clase de persona que es.

"Me quedo con el que pelotudo este me vió por todos lados. Te vas a acordar de mí, yo creo que soy lo peor que le pasó a él en su vida. Todos los días me tiene que ver en algún lado", puntualizó Marriah.

Un momento inesperado en televisión nacional argentina dejó a todos en shock: una influencer no dudó en exponer públicamente la infidelidad de su novio, lo que generó el debate en redes.