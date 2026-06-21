Colombia: Gustavo Petro anuncia impugnación de más de 33 mil mesas de sufragio tras resultados preliminares

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La segunda vuelta presidencial en Colombia, marcada por la mínima diferencia entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, se trasladó al terreno jurídico. El presidente Gustavo Petro anunció que su movimiento impugnará actas, incluidas las provenientes de Estados Unidos, y convocó a abogados "demócratas" para asistir masivamente al escrutinio en Corferias, Bogotá.

Con ello, el oficialismo busca reforzar la idea de que el preconteo, al cual también cuestionan, no puede definir al ganador y que el desenlace dependerá del escrutinio oficial.

Lo que denuncia de Petro

En sus mensajes, Petro insistió en que la diferencia de apenas 0,96 % a favor de De la Espriella no es concluyente y que históricamente el escrutinio ha revertido márgenes estrechos.

Denunció irregularidades en actas sin firmas de jurados y vulneraciones en el sistema de transmisión de datos, además de señalar presuntas injerencias extranjeras. Su estrategia apunta a instalar la narrativa de que el proceso aún no está cerrado y que la revisión oficial puede modificar el resultado.

Solicito todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia. Vayan en masa a Corferias en Bogotá



La diferencia que hoy plantea el preconteo real que nos da una diferencia de 0,3 por ciento a favor de Abelardo siempre se ha superado en los... — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

El candidato oficialista Iván Cepeda había anunciado horas antes que su movimiento impugnará dichas mesas de votación. Aunque reconoció la tendencia preliminar que favorece a De la Espriella, subrayó que la diferencia es la más estrecha en la historia de una segunda vuelta en Colombia y que corresponde al escrutinio oficial determinar la validez de cada acta.

Cepeda se mostró dispuesto al diálogo, pero dejó claro que no renunciará a la vía legal, lo que deja un escenario disruptivo dentro de cómo se anuncia y procede con esta medida dentro del propio oficialismo.

"El preconteo lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero debemos informar que nuestro grupo de testigos están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país": Iván Cepeda.



Reacciones al preconteo electoral en... pic.twitter.com/NHRk9KbalB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 21, 2026

Estrategia compartida

La estrategia de Petro recuerda a lo ocurrido en Perú con Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, quienes también recurrieron a la nulidad de votos extranjeros alegando vulneración de la cadena de custodia.

En ambos casos, los oficialismos buscaron trasladar la disputa electoral al plano jurídico cuando los resultados preliminares les eran desfavorables. La similitud es evidente: cuestionar resoluciones técnicas y procedimientos consulares para sostener la narrativa de fraude o irregularidad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Ante la Subcomisión de Constitucionales del Congreso, el partido Juntos Por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por los presuntos delitos de fraude electoral.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta... pic.twitter.com/T9emMEQO1D — Exitosa Noticias (@exitosape) June 22, 2026

El anuncio de Petro de impugnar actas, incluidas las de Estados Unidos, confirma que la batalla electoral se prolongará en los tribunales y en el escrutinio oficial. Aunque la Registraduría defiende la transparencia del proceso y recuerda que el preconteo es meramente informativo, la estrategia del oficialismo mantiene la tensión política y retrasaría la proclamación definitiva.

Con Cepeda sumándose a las impugnaciones y Petro insistiendo en irregularidades, Colombia enfrenta un escenario de incertidumbre que refleja la fragilidad de sus instituciones electorales y la disposición de sus líderes a disputar cada voto.