Presidente Jerí dará su primera entrevista en TV: Beto Ortiz fue recibido en Palacio

El presidente interino José Jerí recibió sorpresivamente en Palacio de Gobierno al periodista Beto Ortiz, quien anunció que obtuvo la primera entrevista en televisión del mandatario desde que asumió el cargo.

Se anuncia encuentro entre Jerí y Ortiz

El Salón Grau de la sede presidencial fue testigo del encuentro entre el mandatario y el periodista. Así lo dio a conocer Ortiz, quien difundió en sus redes sociales una fotografía de ambos sonriendo cordialmente.

La publicación del periodista este domingo confirma que la entrevista ya fue grabada, y marca la cumbre de la apertura mediática de Jerí, quien ya está acostumbrado a declarar a los medios en cada aparición.

José Jerí recibió al periodista Beto Ortiz en la Casa de Pizarro.

"En un programa especial de Panamericana, el presidente de la República José Jerí recibe en Palacio al periodista Beto Ortiz, para su primera entrevista en televisión", se lee en la publicación.

¿Estrategia mediática?

El anuncio generó expectativa debido a que será la primera vez que el jefe de Estado exponga su agenda y postura frente a temas de coyuntura en un programa televisivo, fuera de las declaraciones obtenidas por los medios en las calles o eventos.

La decisión de Jerí formaría parte de la estrategia comunicacional del Gobierno para posicionar al mandatario en medio de un contexto político y social tenso y de decisiones clave para el país.

La entrevista exclusiva supone la cancelación o reemplazo de esta edición de 'El Valor de la Verdad', que tenía como invitada a la vidente Agatha Lys. No está claro si la exclusiva será emitida como parte del mismo programa, o como un espacio aparte.

Panamericana será el canal encargado de transmitir el diálogo entero este domingo a las 10 de la noche.

Jerí no descarta irrumpir en Embajada de México

En entrevista con El Comercio, aseguró que el gobierno evalúa la posibilidad de ingresar a la embajada de México para ejecutar la captura de Betssy Chávez, quien permanece asilada pese a la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.

"Soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano", sentenció.

