Capturan a Nicolás Maduro: Estas son las primeras imágenes de líder chavista al arribar a Estados Unidos

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de ser capturado la madrugada de este sábado 3 de enero, se filtraron las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras arribar a suelo estadounidense y ser dirigido a los cuarteles de la DEA.

Las primeras imágenes de Maduro tras su arribo a Estados Unidos

Tal y como lo había anticipado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro, llegó en primer lugar a Nueva York, donde se espera que sea juzgado por una corte que decidirá su futuro.

Luego que el avión aterrizara, se observó a Maduro Moros esposado intentando bajar con dificultad las escaleras del vehículo aéreo que lo transportó hasta suelo norteamericano mientras las autoridades lo guiaban.

Tras ello, en redes sociales se difundieron diversas fotografías en las que muestran al presidente capturado rodeado por personas identificadas como agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Las imágenes son presentadas como las primeras visuales del líder chavista en territorio estadounidense luego de reportes sobre su detención y posterior traslado.

Cabe mencionar que, en estas instantáneas se le observa llegando a las oficinas de la DEA vestido con una polera de color celeste, un buzo de tonalidad azul y sandalias. Además, estuvo acompañado de varios agentes policiales para cumplir con el procedimiento del registro de sus datos biométricos.

Posteriormente, Maduro será trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y está previsto que el próximo lunes 5 de enero comparezca ante un tribunal de Nueva York el proceso judicial que recae en su contra.

#Atención Primeras imágenes de Nicolás Maduro tras bajar del helicóptero y en los cuarteles de la DEA, después de su captura en Venezuela, por parte de la administración del presidente Donald Trump. #VocesySonidos pic.twitter.com/wEqm5TUtGp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 4, 2026

Nicolás Maduro queda bajo custodia federal

Su llegada a la DEA marca el inicio formal de su juicio por narcoterrorismo frente a la justicia estadounidense. Cabe recordar que el mandatario venezolano fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Bajo esa premisa, este sábado, el mencionado tribunal hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Al respecto, de acuerdo a la agencia EFE esta acusación está basada en una investigación de la DEA que señala a Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles.

Es así como se difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su arribo a Estados Unidos luego de su captura en Caracas. En estas fotografías, se observa al líder chavista vistiendo una polera celeste, un buzo de tonalidad azul y sandalias entrando a las oficinas de la DEA en compañía de agentes policiales.