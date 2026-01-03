Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos en su contra por los que sería juzgado en EE.UU.

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que dio con la captura de Nicolás Maduro en su residencia de Caracas, el gobernador venezolano enfrentará diversos cargos y será juzgado por la justicia norteamericana.

Para Exitosa, el abogado penalista, Diego Alarcón, precisó que son cuatro cargos los que enfrentará la cabeza del régimen impuesto en Venezuela entre los que se incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.

Maduro enfrenta caso penal

Según precisó el letrado, Nicolás Maduro enfrenta un caso penal "que no es de ahora" si no que cuenta con precedentes e incluso condenas de ex miembros del régimen chavista.

Este 3 de enero, la justicia estadounidense ha presentado la acusación adicional presentado por el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, el hijo de Maduro, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, entre otros.

Esta acusación forma parte de la investigación fiscal que los acusa de ser parte de una mega estructura criminal, que es considerada por Estados Unidos como la organización criminal más grave del mundo respecto al narcotráfico.

"Básicamente por cuatro cargos, en primer lugar, narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y de herramientas e instrumentos de destrucción y conspiración por el tráfico y posesión de armas", de acuerdo a la acusación fiscal, precisa.

En el documento fiscal de 25 páginas se han narrado de manera detallada una serie de hechos que acreditarían que Venezuela llegó a convertirse en un país liderado por una organización criminal.

Acusados de inundar EE.UU. de cocaína

De acuerdo a la documentación fiscal, una de las principales acusaciones es el haber pretendido inundar el país norteamericano con estupefacientes como cocaína. En ese sentido, el abogado Alarcón contextualiza que actualmente existe una "crisis de adiciones" en Estados Unidos.

El papel de Venezuela abarcaría diferentes ámbitos desde la diplomacia hasta facilidades para el transporte de la droga mediante el espacio aéreo para su ingreso a Estados Unidos.

"No el Gobierno sino el Estado mismo se había convertido en una plataforma permitiendo el uso del espacio aéreo de forma irrestringida, el uso del espacio marítimo", por mencionar algunos.

Por tal razón, el gobierno estadounidense uso estas acusaciones penales por las que ahora sería acusado Nicolás Maduro y que sería la justificación que motivó la intervención militar en Caracas. Según precisa Alarcón, la justicia americana "podría resolverse en no más de un año"

Nicolás Maduro enfrentaría cuatro cargos tras la acusación fiscal de Estados Unidos entre las que se incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.