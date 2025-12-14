Primer discurso de José Antonio Kast tras elecciones: Promete restaurar el orden y gobernar "para todos los chilenos"

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En su primer discurso como presidente electo, José Antonio Kast puso el acento en la restauración del orden y la seguridad como pilares de su futuro gobierno.

Tras una victoria contundente en la segunda vuelta frente a la candidata comunista Jeannette Jara, el líder del Partido Republicano aseguró que su mandato estará marcado por el cumplimiento estricto de la ley y la construcción de un país donde los ciudadanos puedan "vivir sin miedo".

"Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones. Son los ciudadanos quienes merecen atención, no quienes detentan poder", enfatizó.

Con estas palabras, delineó un proyecto que busca fortalecer el Estado de derecho y enfrentar con firmeza la delincuencia y el crimen organizado. También anticipó que el primer año será especialmente difícil debido a la situación de las finanzas públicas, pero prometió trabajo, carácter y convicción para superar los desafíos.

"Aquí no hay soluciones mágicas" subrayó Kast en su discurso.

Seguridad y migración

El presidente electo subrayó que la seguridad será prioridad absoluta. En materia migratoria, adoptó un tono firme y tajante:

"El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero residente legal infringe la ley, también se tiene que ir".

Con ello, Kast vuelve a marcar una línea dura frente a la migración irregular, al tiempo que agradeció a quienes contribuyen al país de manera honesta.

Migrantes en la frontera de Perú y Chile.

Unidad y respeto

Kast llamó a construir una cultura de trabajo conjunto y respeto, incluso hacia sus adversarios. Reconoció las diferencias con Jeannette Jara, pero aseguró que "nadie debe ser agredido por pensar distinto". Invitó a la oposición a participar en acuerdos sobre temas clave como cárceles, salud y educación, insistiendo en que "necesitamos a todos" para sacar adelante el país.

Asimismo, en un tono emotivo, agradeció a su familia, a sus hijos y nietos, y especialmente a su esposa, a quien describió como "la mujer de mi vida". Kast reivindicó el triunfo como el de "ese Chile que trabaja, que madruga, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y que solo quiere vivir tranquilo".

Finalmente, cerró su discurso con un llamado a recuperar los valores republicanos y la paz: "Sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre".

"Nosotros queremos recibirlos, pero cumpliendo la ley": José Antonio Kast abordó la inmigración en su discurso tras ser electo Presidente de Chile.#TúDecides2025 ¡Sigue la cobertura completa por las pantallas de #El13 y #13Go! 🗳️ pic.twitter.com/nppvYK8INW — El 13 (@canal13) December 15, 2025

De cara al corto plazo, los desafíos fiscales y la implementación de medidas de seguridad pondrán a prueba su capacidad de coordinación con el Congreso y actores regionales. Si logra avances visibles en control del delito y orden público, consolidará el relato presentado hoy; si no, esa promesa se convertirá en su principal flanco político.