Presidente del Poder Judicial: "El Gobierno tiene que replantear la lucha contra la criminalidad"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, cuestionó la estrategia del Gobierno de Dina Boluarte en la lucha contra la criminalidad y enfatizó la necesidad imperante de un replanteamiento de las políticas y estrategias actuales.

Durante la presentación de una exposición de indumentaria histórica de jueces en el marco del Bicentenario de la Justicia, Arévalo aprovechó para expresar su preocupación por la falta de resultados efectivos en el combate a la delincuencia.

El titular del PJ señaló que uno de los problemas principales radica en la demora del Congreso para aprobar leyes necesarias que fortalezcan la seguridad ciudadana en bienestar de la tranquilidad de los ciudadanos.

"Yo creo que se tiene que replantear la lucha contra la criminalidad, lamentablemente no vemos resultados inmediatos y quizá porque falta el apoyo legislativo. El Congreso se está demorando demasiado en dictar las leyes que necesita el país. Además, tenemos que empoderar a la Policía Nacional del Perú. No puede ser que los policías intervengan y terminen lesionados, graves en algunos casos, porque no pueden usar sus armas", declaró para los medios.