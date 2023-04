"Proyecto de reforma de pensiones es un mamarracho": Rosangella Barbarán arremete contra Sigrid Bazán

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

En la sesión del Pleno de ayer, la congresista de la bancada de Fuerza Popular Rosangella Barbarán denominó "mamarracho" al proyecto de ley que busca promover la reforma de pensiones, propuesto por la parlamentaria Sigrid Bazán.

"Cada uno sabe la forma en la que trabaja. Si quiere presentar un mamarracho de dos días ese es un tema de cada uno de los congresistas", fueron las palabras de Barbarán.

Ante el cuestionable comentario, Bazán respondió solicitando al presidente del Congreso de la República, José Williams, que su compañera congresal retire sus palabras. Aceptando el pedido, el también congresista se dirigió a Barbarán en un intento por culminar el altercado.

La legisladora fujimorista indicó su opinión era una respuesta a los supuestos videos que Sigrid Bazán sube para atacar a su persona.

"Yo creo que cada comisión sabe el tiempo que se tome para el trabajo y sabe lo que presenta. Entonces que ella me haya dedicado el quinto video, con mi nombre además, ¿Yo no puedo disponer también del Pleno? Respeto guarda respeto, yo no respeto a quien no me respete", expresó.

Ante la insistencia del presidente del Congreso, Barbarán finalmente accedió a retirar la palabra "mamarracho" no sin antes mencionar que la congresista Bazán debería tener más respeto por la Instución.

"Yo creo que por respeto al Congreso de la República, sino fuera un mamarracho (el proyecto de ley), el día martes ella (Bazán) hubiese sesionado y no hubiese levantado la sesión en pleno momento para no votar la reconsideración. Entonces, que respete la institución, que respete al Congreso y que sesione cuando lo tiene que hacer y no esconderse", manifestó.

Rosangella Barbarán arremete contra Sigrid Bazán

¿Cuál es el proyecto de ley de Sigrid Bazán?

El proyecto legislativo propuesto por la congresista Sigrid Bazán abarca la optimización del sistema de pensiones mediante la creación del Sistema Integrado Universal de Pensiones.

Esta propuesta considera como principios la universalidad, solidaridad, sostenibilidad y participación; asimismo, busca garantizar el correcto ejercicio del derecho a la seguridad social para todos los peruanos.

Como se sabe, este proyecto de ley ya se ha rechazado anteriormente el último 24 de marzo al no alcanzar los votos necesarios. Sin embargo, los parlamentarios Segundo Montalvo y María Taipe presentaron una reconsideración, que hasta el momento no se ha llevado a cabo.

Es a raíz a este pedido, y las constantes tensiones, que la congresista Rosangella Barbarán arremetió contra Sigrid Bazán denominando "mamarracho" el proyecto de reforma que presentó.